SBÄM Fest 5: neue Bandwelle mit Less Than Jake, Flogging Molly, Bloodstrings

Die vorletzte Welle an Ankündigungen für das SBÄM Fest 2023 wurde heute vom Label auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitet. Auf dem selbsternannten „Punkrock Paradise“ am Linzer Pichinger See wird nun auch die Folk-Punk Legende Flogging Molly stehen. Nachdem 2022 bereits die Dropkick Murphys in der Tabakfabrik Linz aufgetreten sind, stehen nun die mindestens ebenso bekannten Irish Folk Größen Flogging Molly auf dem Plan, die erst dieses Jahr ihr neues Album Anthem herausgebracht haben. Für den bisher weniger präsenten Ska-Punk Faktor hat sich SBÄM niemand geringeren als Less Than Jake eingeladen. Ihr Hit-Album Silver Linings erfuhr eine Delux-Version in diesem Jahr. Im Newcomer-Segment wird das Line-Up von der deutschen Punkabilly-Band The Bloodstrings ergänzt, die 2023 ihr drittes Studioalbum herausbringen werden.

Festivalinfo:

Nach einem Highlight des Jahres, dem 2022 stattfindenden SBÄM Fest 4 in der Tabakfabrik in Linz, gehen Stefan Beham und sein Team in die nächste Runde: Am 3. und 4. Juni 2023 rocken bei Österreichs größtem Szenefestival ein weiteres Mal nationale und internationale Punkrock-Acts in Linz. Diesmal jedoch wird das Festival in der Natur stattfinden: Das Naturerholungsgebiet Pichlinger See südlich von Linz wird zum selbst erklärten „Punk Rock Paradise“.

Headliner ist die kalifornische Punk-Legende Rancid, die erstmalig in Linz spielt und ein absolutes Highlight des Festivaljahres 2023 darstellt! Rancid gehören zu den größten und etabliertesten Punkrockbands der Welt – Sänger und Produzent Tim Armstrong ist darüber hinaus Gründer des Labels Hellcat und ist in viele musikalische und Filmprojekte – auch im Mainstream – involviert.

Für Celtic Folk Punk ist auch 2023 wieder gesorgt: In die Headliner-Riege reihen sich Flogging Molly, die mit ihren legendären Hits wie Devil’s Dance Floor kein Geheimtipp der alternativen Musik mehr sind und als eine der größten Folk-Punk Bands der Welt gelten. Ihr neues Album Anthem erschien 2022.

Besonders freut sich das Team auch auf die Bestätigung von Frank Turner And The Sleeping Souls, der britische Singer/Songwriter mit seinen Punkrock Wurzeln ist aus der Festivallandschaft nicht mehr wegzudenken und hat doch erst kürzliche Termine in Österreich ausfallen lassen müssen. Außerdem bestätigt sind Hot Water Music, die gerade mit ihrem neuen Album eine erfolgreiche Tournee in Europa gespielt haben sowie die amerikanischen Polit-Punk Größe Anti-Flag. Einen Neuzugang bildet auch die amerikanische Ska-Punk Band Less Than Jake um Sänger und Bassist Roger Lima, die wohl allen Hörerinnen und Hörern des Tony Hawk Soundtrack für einen bestimmten Song für immer im Gedächtnis geblieben sind.

Auf einen bestimmten Namen haben zumindest österreichische Fans schon lange gewartet und tatsächlich treten Turbobier rund um Szenegröße und Berufsspaßvogel Marco Pogo auf.

Zwei große amerikanische Zugänge im Line-Up des jetzt schon legendären Festivals sind The Menzingers sowie die legendäre Spaß-Punk Kapelle Bowling For Soup, die erst seit Kurzem wieder auftreten. Einen zusätzlichen Party-Faktor bietet die Skatepunk-Band von Zebrahead.

Nicht nur Punkrock-Legenden und solche, die es noch werden, sind für das SBÄM Fest vorgesehen: Wie Gründer Stefan Beham betont, ist für ihn musikalische Abwechslung sehr wichtig. Deshalb wird als eine besondere Überraschung der amerikanische Rapper Mod Sun auftreten! Er ist vor allem für seine Kollaborationen mit Avril Lavigne und Machine Gun Kelly bekannt und gehört zu der beliebten Welle, die Pop-Punk mit modernem Emo-Rap mischt.

Für noch mehr Diversität auf dem Festival sorgen unter anderen zwei vielversprechender Newcomer-Bands aus den USA. Da wären Sincere Engineer, die eigentlich als Solo-Projekt der Singer Songwriterin Deanna Belos aus Chicago gestartet sind und zuletzt auf Tour mit The Menzingers in Europa zu sehen waren. Aus Kalifornien kommen Destroy Boys, Riot Grrrl und Indie Punk der Extraklasse. Für einen zusätzlichen Rock ’n‘ Roll oder wie sie sagen: „Punkabilly“-Faktor sorgen die deutschen The Bloodstrings, die mit Sängerin Celinas Stimme und einem Kontrabass bewaffnet Genregrenzen aufbrechen.

Außerdem werden wie immer Newcomer von SBÄM Records gefördert, darunter die polnische female-fronted Skate-Punk Band CF98, die schwedischen Punkrocklegenden Venerea und die All-Girl Punkbands The Venomous Pinks aus Arizona und die Ska-Punk Ladies von The Von Tramps, die bereits 2022 ihr Europadebüt hatten. Wieder mit dabei wir schon bei der letzten Ausgabe sind die Wiener The Rumperts, die 2023 ihr neues Album auf SBÄM herausbringen werden.

Es sind weiterhin tolle Partnerunternehmen im Gespräch und es werden weitere Informationen zum neuen Rahmenprogramm folgen!

