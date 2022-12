Hell Over Halen: gibt finalen Headliner bekannt – Tanzwut komplettieren das Line-Up

Halen, nicht verwandt oder verschwägert mit Eddie van, sondern ein Ortsteil der norddeutschen Gemeinde Emstek zwischen Cloppenburg und Vechta, war bisher nicht als Pilgerort für Metalheads und Hardrocker bekannt. Doch nun bereitet sich mit dem vom 04.05.-06.05.2023 stattfindenden Hell Over Halen ein waschechtes Heavy-Metal-Festival vor, den Status Quo aufzubrechen. Der eigens hierzu gegründete Hell Over Halen e.V. hat sich die Förderung schwermetallischen Kulturgutes auf die Fahnen geschrieben – und selbst der Bürgermeister headbangt an vorderster Front mit! Nachdem die ursprünglich noch für 2022 geplante Erstauflage des Festivals Covid-bedingt auf ein überaus positiv aufgenommenes, eintägiges Hell Over Halen – The Awakening Open Air mit elf Bands verkürzt werden musste, sagten sich die Veranstalter:Innen: “Jetzt erst recht!”. Das Hell Over Halen 2023 wird mit satten 40 Bands ohne Überschneidungen auf zwei gleich großen Bühnen über drei Tage stattfinden!

Die Hauptacts des Hell Over Halen bieten einen Querschnitt durch die Spielarten harter Musik: Mit Ex-Accept-Reibeisenstimme Udo Dirkschneider und seiner Band U.D.O. konnte man ein Urgestein des deutschen Heavy Metal gewinnen, das Musikgeschichte geschrieben hat. Die finnischen Folk-Metaller von Ensiferum mit ihrer Mixtur aus virtuoser Geschwindigkeit und brachialer Härte bringen es in ihrer Heimat auf zwei Nr.1-Alben. Nicht weniger mächtig werden die Griechen Suicidal Angels mit ihrem energiegeladenen Thrash Metal dem Publikum einheizen. Den eher finster veranlagten Besucher:Innen wird von Nachtblut ihre ärztlich verordnete Dosis Dark Metal injiziert. Mittelalterliches zwischen Elektronik, harten Gitarren und Dudelsäcken offerieren die Veteranen Tanzwut um Frontmann Teufel. Polens heißester Export im Bereich des klassisch-epischen Heavy Metal, Crystal Viper, komplettieren die Riege der Headliner.

Weitere bestätigte Bands sind:

Ost+Front, Rise Of Kronos, Macbeth, Against Evil, Sceptor, The Very End, Asenblut, Storm Seeker, Night Laser, Sector, Rapture, Pentastone, Lords Of Salem, Battlesword, No Rest For Jane, Elvenpath, Mystigma, Hostage, Persona, Maestrock Salvatore, Avataria, Sad Elephant, D-Wall, Chaos Path, Estoplyn

Zusätzlich bietet das Hell Over Halen eine Auswahl lokaler und regionaler Künstler:Innen, die gleichberechtigt mit den überregionalen und internationalen Acts im Billing stehen und für einige Überraschungen sorgen werden:

Mount Atlas (Retro-Rock), Clear Sky Nailstorm (Thrash Metal), Soul Grinder (Death Metal), Aeon Of Disease (Death Metal), Fat Rhino (Stoner), De Winnewupps (Plattdüütsch-Metal), Saint Lilly (Heavy Rock), Papergrass (Space Rock) und Wild Riot (Heavy Metal).

Ingo Lindner, seines Zeichens 1. Vorsitzender des Hell Over Halen e.V., gibt zu Protokoll: „Eines unserer Hauptanliegen war und ist es, lokalen Bands eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten. Die Band De Winnewupps hat sogar extra eine Hell Over Halen-Hymne komponiert und auf ihrem aktuellen Album veröffentlicht. Das ist großartig und macht uns auch etwas stolz.“

Das Angebot für die anreisenden Rocker:Innen gestaltet sich komfortabel: Zusätzlich zu den Festivaltickets sind zum Kurs von 15,00 EUR pro Person Camping-Tickets erhältlich, so dass man direkt am Fahrzeug das Zelt aufschlagen kann. Auf das leibliche Wohl aller Anwesenden wird hoher Wert gelegt, so werden neben Fleischgerichten gleichzeitig vegetarische und vegane Optionen im Ernährungsangebot vor Ort vertreten sein. Vorbei sind zudem die Zeiten von “Duschen ist kein Metal!”. Auf dem Gelände stehen ausschließlich Dusch- und Sanitärcontainer statt Chemietoiletten. Diese sind selbstverständlich mit Rollstuhlrampen ausgestattet, und ebenfalls gibt es einen separaten Einlass für mobilitätseingeschränkte Besucher, die sich in Halen zu 100% willkommen fühlen sollen.

Michael Fischer, der Bürgermeister von Emstek, fasst zusammen: “Das Hell Over Halen ist ein großer Gewinn für die regionale Musikkultur im Oldenburger Münsterland. Als Bürgermeister und absoluter Metalfan bin ich sehr stolz, ein solches Festival in unserer Gemeinde zu haben!”

Und Pressesprecher Stefan Klein fügt hinzu:

„Unser Verein besteht mittlerweile aus mehr als 70 Metalheads, die über ganz Deutschland verteilt sind. Jeder, der Lust hat, kann bei uns Mitglied werden und uns bei der Planung und Durchführung des Festivals unterstützen. Infos dazu gibt es natürlich ganz einfach auf unserer Homepage.’’

Hell Over Halen

04.-06.05.2023

Lether Weg – Alter Lether Weg, 49685 Emstek

What3Words-Adresse: erwirkt.einiges.aufgelöst

Tickets/VVK: ab 99,00 EUR über www.helloverhalen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

https://www.facebook.com/helloverhalen/