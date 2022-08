Seelensturm: veröffentlichen dritte Single „Nie Mehr Zurück“ von ihrem zweiten Studioalbum

Nach dem Release der ersten beiden Singles Keine Fragen und Komm Schon vom für Dezember angekündigten 2. Studioalbum, folgt nun die dritte Single Nie Mehr Zurück.

Stampfender Beat! Harte Gitarren!

…und eine unverkennbare Charakterstimme!

Das sind die Bausteine mit denen Nie Mehr Zurück gebaut ist. Geh deinen eigenen Weg und weiche keinen Meter zurück! Die Botschaft kommt an und macht Mut in schweren Zeiten. Die Single macht einfach Lust auf das im September erscheinende Album…

Seelensturm! So nennt man das, was einem durch dir Seele fährt, wenn man die Songs der vier Düsseldorfer hört. Dabei das Markenzeichen: Fette Gitarren untermauert von atmosphärischen Synthies. Sie überzeugen mit Texten von Leben, Liebe und Tod, Vergänglichkeit, Trauer und Wut. Wer die eingängigen Melodien, gesungen von Frontmann Oliver Bölke, einmal in seinem Kopf hat wird sie so schnell nicht mehr los …

Von ihrer Live-Präsenz, ihrer Spielfreude und der sympathischen Nähe zum Publikum konnte man sich bis dato auf Festivals wie z.B auf dem Castle Rock Festival, Blood Moon Fest, In Darkness Festival oder Black Castle Festival überzeugen.

Seelensturm sind:

Oliver Bölke – Vocals / Synthies

Ulrich Paffrath – Gitarre / Synthies

Jürgen Kuhles – Bass

Hakan Topcu – Drums

Mehr Informationen:

Facebook

Instagram