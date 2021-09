Seelensturm: veröffentlichen erste Single „Keine Fragen“ vom zweiten Studioalbum

Das Warten hat ein Ende: Der Seelensturm geht weiter! Am letzten Freitag erschien die erste Single Keine Fragen vom für Dezember angekündigten 2. Studioalbum.

Mit der ersten Single startet Seelensturm definitiv synthielastiger als bisher, jedoch genauso powervoll wie von den Deutschrockern bekannt! Die deftigen Gitarrenriffs, groovige Arranges und druckvolles Schlagzeug rocken wie schon auf dem Debüt der Seelenstürmer. Keine Fragen erzählt dabei sinnbildlich von der Zeit und was sie mit uns macht: Eine emotionale Reflexion auf Vergänglichkeit und Sehnsucht, Leid und Möglichkeiten. Mit den einmaligen und einprägsamen Stimme von Sänger Oliver Bölke bleibt der Song direkt im Ohr – und beweist so neben Tanzbarkeit für dunkle Partykeller und die schwarzen Tanzflächen auch Radioaffinität.

Seelensturm! So nennt man das, was einem durch dir Seele fährt, wenn man die Songs der vier Düsseldorfer hört. Dabei das Markenzeichen: Fette Gitarren untermauert von atmosphärischen Synthies. Sie überzeugen mit Texten von Leben, Liebe und Tod, Vergänglichkeit, Trauer und Wut. Wer die eingängigen Melodien, gesungen von Frontmann Oliver Bölke, einmal in seinem Kopf hat wird sie so schnell nicht mehr los…

Von ihrer Live-Präsenz, ihrer Spielfreude und der sympathischen Nähe zum Publikum konnte man sich bis dato auf Festivals wie z.B. auf dem Castle Rock Festival, Blood Moon Fest, In Darkness Festival oder Black Castle Festival überzeugen.