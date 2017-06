SIENA ROOT sind mit ihrem Album “A Dream Of Lasting Peace” auf Platz 73 der offiziellen deutschen Albumcharts gelandet!



Tales Of Independence“ an: Schaut euch hier das Video zu „“ an: https://youtu.be/KLhc1bh-YT0

No Filters„: Und hier zu „„: https://youtu.be/Kc9kva6bGRQ

Beide Tracks sind auf „A Dream Of Lasting Peace“ enthalten.



Wer die Band live erleben möchte, hat bei folgenden Shows die Möglichkeit dazu.

08.06.2017 (DE) Bielefeld, Forum

09.06.2017 (DE) Oldenburg, Cadillac

10.06.2017 (DE) Husum, Speicher

11.06.2017 (DE) Berlin, Musik & Frieden

13.06.2017 (DE) Berlin, Mercedes Benz Arena (w/ Deep Purple)

14.06.2017 (DE) Ulm, Roxy

15.06.2017 (CH) Bern, Rössli Bar

16.06.2017 (IT) Erba, Centrale Rock

17.06.2017 (AT) Linz, Kapu

19.06.2017 (AT) Wien, Arena

21.06.2017 (AT) Graz, Werkstatt Murberg

22.06.2017 (DE) München, Backstage

23.06.2017 (DE) Cottbus, Zum Faulen August

24.06.2017 (CZ) Teplice, Music Club Hvjezda

25.06.2017 (DE) Leipzig, So & So

26.06.2017 (DE) Nürnberg, Hirsch

28.06.2017 (DE) Köln, Yard Club

29.06.2017 (DE) Bensheim, Musiktheater Rex

30.06.2017 (DE) Stuttgart, Goldmarks

01.07.2017 (DE) Frankfurt/M., Das Bett

04.08.2017 (DE) Wollmerschied, Tropen Tango Festival

05.08.2017 (AT) Waldhausen, Lake On Fire Festival

11.08.2017 (DE) Plattenburg, Aquamaria Festival

12.08.2017 (DE) Dortmund, Junkyard Festival

26.08.2017 (DE) Lehrte, Zytanien Festival

Quelle: www.gordeonmusic.de

