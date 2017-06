Die schwedischen Classic Rocker GRAVEYARD sind zurück! Nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten recht ruhig um die Göteborger Truppe gewesen war, kehren sie kommenden Herbst für einige Shows auf die europäischen Bühnen zurück. Weitere Details findet Ihr unten!

»Fen-Fire Tour 2017«

03.10. D Dresden – Beatpol

04.10. A Wien – Ottakringer Brauerei

05.10. D München – Freiheiz

06.10. CH Pratteln – Up in Smoke Vol. 5

07.10. GR Athen – Desert Fest

08.10. I Mezzago (Milan) – Bloom

09.10. A Salzburg – Rockhouse

10.10. D Frankfurt – Gibson

11.10. D Köln – Essigfabrik

12.10. D Bochum – Zeche

13.10. NL Tilburg – 013

15.10. D Hamburg – Grünspan

Tickets bekommt für die Deutschland-Shows Ihr hier: http://www.nuclearblast.de/de/shop/artikel/gruppen/79977.1.indoor-konzerte.html?article_group_sort_type_handle=rank&custom_artists=219863&custom_keywords=graveyard

Weitere GRAVEYARD -Termine:

18.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

23./24.06. E Vitoria-Gasteiz – Azkena Rock Festival

28./29.07. E Gijon – Tsunami Xixón

Holt Euch GRAVEYARDs aktuelles Album »Innocence & Decadence« hier:

http://nblast.de/GRAVEYARDdecadence

Bestellt es in digitaler Form: http://nblast.de/GraveyardDownloads

Mehr zu »Innocence & Decadence«:

‚The Apple And The Tree‘ OFFIZIELLES VIDEO:



‚Too Much Is Not Enough‘ OFFIZIELLES VIDEO:



Quelle: www.nuclearblast.de

