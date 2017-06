Narnia: Kündigen neues Album an, veröffentlichen erstes Video

Die schwedischen Melodic Metaller NARNIA werden am 21 Juli 2017 ihr neues Album „Narnia“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Ein erster Eindruck kommt in Form des offiziellen Videos zur Single „Thank You„, das man sich hier ansehen kann: https://youtu.be/9gvWGsnTsd4

Das neue Album wurde von Thomas „Plec“ Johansson gemischt und gemastert. Das Coverartwork stammt von Markus Sigfridsson.

NARNIAs gleichnamiges Album „Narnia“ wird als Digipak CD mit exklusiven Bonustracks erhältlich sein. Weitere Details werden demnächst enthüllt.

Quelle: www.massacre-records.com

