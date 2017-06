Cryptic Brood - Brain Eater

Fazit: Cryptic Brood machen nach ihren kleineren Erfolgen mit Split-CDs, Demos und einer EP mit ihrem ersten Album Brain Eater einen großen Schritt in die richtige Richtung. Mir gefällt es sehr gut, dass man den Bass so unheimlich gut heraushören kann, zudem ist eine gesunde Mischung aus Death und Doom Metal vorhanden. Nach meinem Geschmack könnte aber dennoch etwas am Gesang gefeilt und sich auf das Growlen konzentriert werden. Alles in allem aber ein guter Start, um in der Szene Fuß zu fassen.



Anspieltipps: Urban Coffin und Ridden With Dementia