Nuclear Blast: Kündigt »Blast Bash – 30 Years of Nuclear Blast« beim Summer Breeze an

Der Weltmarktführer im Independent Metal-Bereich – Nuclear Blast Records – feiert 2017 sein 30-jähriges Jubiläum und die Sause wird beim Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl stattfinden! Aus diesem Grund entfällt in diesem Jahr die Nuclear Blast-Labelnacht am Mittwoch, stattdessen wird das Programm auf der Hauptbühne am Freitag, den 18. August, ganz im Zeichen von Nuclear Blast stehen. Alle Bands, die an diesem Tag im Rahmen des »Blast Bash – 30 Years of Nuclear Blast« auf der Hauptbühne spielen werden, stehen bei Nuclear Blast unter Vertrag, sodass die Fans einen tollen Überblick über zumindest einen kleinen Teil des Nuclear Blast-Portfolio bekommen werden.

Folgende Bands werden das Programm beim »Blast Bash – 30 Years of Nuclear Blast« am Festival-Freitag auf der Hauptbühne gestalten: AMORPHIS, AVERSIONS CROWN, BATTLE BEAST, BETONTOD, CELLAR DARLING, CHILDREN OF BODOM, ELUVEITIE, EPICA, HATEBREED, KREATOR, MEMORIAM, SONATA ARCTICA und WINTERSUN. Die exakte Reihenfolge der Bands wird im Rahmen der Running Order-Veröffentlichung einige Wochen vor Festivalstart bekanntgegeben.

Die 1987 von Markus Staiger gegründete Stahlschmiede hat sich über die Jahre ihres Bestehens hinweg zum wichtigsten und größten Independent-Label für Metal-Bands aller Couleur entwickelt. Was vor 30 Jahren mit zwei Hardcore/Punk-Samplern und dem IMPULSE MANSLAUGHTER-Debüt begann, ist heute Heimat von Topsellern wie SLAYER, SABATON, NIGHTWISH, MACHINE HEAD, DIMMU BORGIR, BLIND GUARDIAN, EDGUY und vielen mehr. Doch nach wie vor wird im Hause Nuclear Blast auch Aufbauarbeit großgeschrieben, was nicht zuletzt die Signings von Bands wie THE CHARM THE FURY, SPOIL ENGINE oder DOUBLE CRUSH SYNDROME beweisen, die ihr ebenfalls live beim Summer Breeze erleben könnt…

Tickets bekommt Ihr im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/summer-breeze-open-air-dinkelsbuehl-16.-19.8.2017.html

Folgende Bands von Nuclear Blast / Arising Empire / SharpTone Records könnt Ihr auf dem Summer Breeze live sehen:

KREATOR, HATEBREED, CHILDREN OF BODOM, ELUVEITIE, WINTERSUN, AMORPHIS, EPICA, BETONTOD, OVERKILL, SONATA ARCTICA, DECAPITATED, POSSESSED, SUFFOCATION, BELPHEGOR, BATTLE BEAST, WHILE SHE SLEEPS, MEMORIAM, CELLAR DARLING, FALLUJAH, AVERSIONS CROWN, DOUBLE CRUSH SYNDROME, IMMINENCE, THE CHARM THE FURY, SPOIL ENGINE

