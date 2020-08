SkyEye – 09.08.2020 – Metal Festival Alliance Livestream 2020

Eventname: Metal Festival Alliance Livestream 2020

Band: SkyEye

Ort: Online (Alcatraz Festival, ARTmania Festival, Bloodstock Festival, Brutal Assault, Dynamo Metalfest, Into The Grave, Leyendas Del Rock, MetalDays, Midgardsblot, Motocultor Festival, Party.San Metal Open Air, Resurrection Fest und Summer Breeze)

Datum: 09.08.2020

Genres: Classic Rock, Hard Rock

Setlist:

Fire I Will Remain Digital God Jerusalem Run For Your Life Detonate Constellations In The Name Of SkyEye

Ein paar der agierenden Artisten dieses Wochenende sagen selbst Metalheads nichts, die jeden Tag damit zu tun haben. SkyEye stammen aus dem Land der MetalDays. Die Slowenen gehen in die härtere Heavy Schiene mit Thrash Metal Würze. Dabei brechen sie trockene Äcker der späten Achtziger erneut auf. Als weitere Grundsäule dient ein lockerer Griff zum NWOBHM. Gesanglich versucht Jan Leščanec, in die damalige Iron Maiden Sparte zu stechen. Stücke wie Fire oder I Will Remain verschrecken keinen – richtig zünden möchte aber erst Jerusalem. Gegründet wurde das Quintett 2014 in der Hauptstadt Ljubljana.

An den Instrumenten können SkyEye nur bedingt überzeugen, alles sehr austauschbar, was angeboten wird. Sänger Jan Leščanec gefällt dafür und sticht aus der Meute heraus. Ob es in der Konstellation für andere Bühnen außer den heimischen reicht, kann man nur schwer sagen. Vorbereitet wurde der Metal Festival Alliance Livestream 2020 Auftritt gut und auch so wirken die einzelnen Musiker nicht unsicher. Was eindeutig fehlt, ist die Erfahrung vor großen Menschenmassen zu spielen. Das kann nächstes Jahr auf den Metaldays mindestens nachgeholt werden. Sollten SkyEye mal bei euch in der Ecke spielen, dürft ihr ruhig hingehen. Run For Your Life hat Potenzial, zieht den Refrain scharf an und versucht schnell zu punkten. Um den Bandnamen nach draußen zu tragen, gibt es als Abschluss der insgesamt acht Nummern In The Name Of SkyEye, bevor die Osteuropäer ihre Sachen sicher für die Abreise verstauen.