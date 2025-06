Sorry We Weren’t Here Before: haben ihre erste Single „Vibrations Will Told“ veröffentlicht

Die Gothic-Rock-Band aus Berlin, Sorry We Weren’t Here Before, hat ihre erste Single Vibrations Will Told veröffentlicht.

Der Song ist auf allen digitalen Plattformen verfügbar und wird demnächst von der EP mit dem Titel Forest Lights gefolgt.

Das musikalische Genre lässt sich als Gothic-Rock zusammenfassen, ist aber auf jeden Fall ein Cross-Over verschiedener Stile, die sich vom Sound der 80er-Jahre über die Jahrzehnte bis in die heutige Zeit erstrecken. Wie die Lichtstrahlen, die aus einem dichten Wald auftauchen, so stellt die Musik der Band die Reise des Lebens dar und die Fähigkeit, die Helligkeit zu erfassen, die sogar aus negativen Momenten kommt.

Die drei Mitglieder der Band kamen nach jahrelanger Erfahrung mit anderen Bands zwischen Produktionen und Konzerten mit der Idee zusammen, ein neues Projekt zu schaffen, das ihre musikalischen Lebenserfahrungen, kombiniert mit einer großen Leidenschaft und Spaß am Spielen, zusammenführt.

Sorry We Weren’t Here Before sind:

Robert Koric – Gesang

Sandy Pötzsch – Bass

Gianmarco Bellumori – Gitarre