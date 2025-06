Lüt: haben neue Single/Video „Opp Ned“ veröffentlicht

„Opp Ned markiert den Anfang und das Ende unserer Platte, denn es war der erste Song, den wir 2022 als Vierer zu schreiben begannen, als unser alter Sänger Markus beschlossen hatte, die Band zu verlassen.

Alles begann mit einem Drum-Pattern, das wir sehr mochten, zusammen mit einem Riff, das für Lüt etwas zu sehr nach Metal klang. Also legten wir es beiseite und arbeiteten weiter an unserer Platte.

Im Sommer 2024 schlossen wir das Album ab und hatten zu diesem Zeitpunkt neun fertige Tracks und ein Album, das wir bereits wirklich gut fanden, aber wir hatten das Gefühl, dass uns etwas fehlte.

Nach einem Konzert in Vadsø, Norwegen, saßen wir in einem Hotelzimmer und klimperten mit unseren Gitarren, als uns ein Riff einfiel, das neu und frisch zu dem „Metal“-Schlagzeug- und Bass-Pattern klang.

Wir fühlten uns gerettet. Wenig später hatten wir den Text dafür und so wurden aus neun Tracks zehn und Opp Ned und Album Nummer drei waren fertig und der Kreis schloss sich.

Der Text markiert die Höhen und Tiefen, die wir bei der Zusammenarbeit und in unserem Privatleben erlebt haben, und wie in den wirklich schlechten Zeiten nur ein Fehltritt nötig ist, und alles geht wieder bergab.

Der Song soll dazu ermutigen, immer wieder aufzustehen, egal was passiert. Es war eine wilde Reise und dieser Track ist für einige von uns zum Lieblingssong auf der Platte geworden. Wir hoffen, dass ihr ihn auch lieben werdet.“

Lüt Europatour 2025:

17.09.25 Mühlheim a. d. Ruhr – Freilichtbühne

19.09.25 Rohrschach (CH) – Treppenhaus

20.09.25 Solothurn (CH) – Kulturfabrik Kofmehl

22.09.25 Berlin – Schokoladen

23.09.25 Hannover – Lux

24.09.25 Oberhausen – Zentrum Altenberg

25.09.25 Göttingen – Exil

26.09.25 Dortmund – Bierschinken eats FZW

27.09.25 Hamburg – Hafenklang