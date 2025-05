LÜT: veröffentlichen neues Video „Glücksschmied“ feat. Bela B und kündigen Europa-Tourdaten für 2025 an

Das norwegische Quartett LÜT aus Tromsø hatte letzten Sommer eine verrückte Idee: Was wäre, wenn der größte Name, den sie im Laufe der Jahre kennengelernt haben, an einem Song des neuen Albums mitwirken würde? Großartig. Also riefen sie Bela B von Die Ärzte an. Kurz darauf stand er am Flughafen Tromsø, bereit, mit den Aufnahmen zu beginnen und das Heimatgebiet von LÜT zu erkunden. Rückblickend fühlt es sich an wie ein Fiebertraum, aber glücklicherweise haben sie sowohl den Song als auch einige Bilder als Beweis. Das Ergebnis? Überzeugt euch selbst.

Vielleicht fragt ihr euch, wo LÜT in den letzten Jahren war? Ob ihre Kreativität irgendwo an den kalten Stränden des Nordens eingefroren ist? Weit gefehlt. Wie die globale Erwärmung und euer Lieblings-Mittelmanager haben sie hart gearbeitet, um die Dinge voranzutreiben. Das Jahr 2025 wird das Jahr sein, in dem die Band endlich bereit ist, ihren Post-Covid-Zyklus von einem Song alle zwei Jahre zu durchbrechen. Wie ein lang erwartetes Menü-Update in eurem Lieblings-Lieferdienst. Hier ist es also: Glücksschmied (feat. Bela B), ein erster neuer Vorgeschmack auf etwas anderes und Großartiges. Aggressiv köstlicher Stadion-Punkrock von vier unbeschwerten und unbekannten Jungs und einem Star, der keine Einführung benötigt. Perfekt zum Skaten, Chillen und kaum Arbeiten. Insgesamt ist Glücksschmied (feat. Bela B) ein kraftvoller kleiner Schatz schwerer und eingängiger Gitarrenmusik. Es ist Zeit, cool zu werden. Norwegens nördlichste Punks bringen die Klangwellen doppelt so hart zum Beben! LÜT – European Tour 2025 17.09.25 Mühlheim a. d. Ruhr – Freilichtbühne

19.09.25 Rohrschach (CH) – Treppenhaus

20.09.25 Solothurn (CH) – Kulturfabrik Kofmehl

22.09.25 Berlin – Schokoladen

23.09.25 Hannover – Lux

24.09.25 Oberhausen – Zentrum Altenberg

25.09.25 Göttingen – Exil

26.09.25 Dortmund – Bierschinken eats FZW

27.09.25 Hamburg – Hafenklang

Tickets: www.linktr.ee/crestwoodrecords

LÜT online:

https://www.lutband.com/

https://www.facebook.com/bandlut

https://www.instagram.com/lutband/