Darkyra: veröffentlichen ihr neues Album „Life Force“ am 13.06. über Battlegod Productions

Life Force ist die dritte Veröffentlichung von Darkyra. Das Album ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Schlagzeuger und Produzenten Garry King (bekannt durch Jeff Beck und Joe Lynn Turner) und der Sängerin/Songwriterin Gina Bafile (auch bekannt als Darkyra / Darkyra Black, sie ist zudem die neue Leadsängerin von Anfitrite). Die Freundschaft zwischen den beiden reicht über ein ganzes Jahrzehnt zurück und dies ist das dritte Album, an dem sie gemeinsam gearbeitet haben. Diesmal wurde es von beiden co-produziert und arrangiert, während Garry alles im La Foret Studio im Südwesten Frankreichs gemixt und bearbeitet hat. Der Sound von Darkyra ist recht vielfältig und kombiniert Cinematic Metal, Epic Metal, Gothic Rock, Art Rock, Opera Metal und Progressive Rock. Es vereint sowohl schwebende opereske Gesangseinlagen als auch Rockgesang. Eingängige Melodien, erstklassige Produktion und erstklassige Musikalität zeichnen das Album aus.

Die Sängerin/Songwriterin Gina Bafile äußerte sich dazu: „Darkyra has always been about uniting musicians from across the globe and we have continued this on Life Force. Over the years while Darkyra has been away from the music scene (last eight years) the world has gone a little crazy, like the darkness is somehow starting to overshadow the light. Rather than creating a musical body of work that reinforces dark subject matters it was really important for us to balance the light with the dark. Metal music today seems to be all about doom and gloom. Although a good amount of the subject matter on this album is quite personal for Gina, having gone through her own health struggles and losing loved ones. We have tried to emphasize the upbeat and playful side of this album. Life Force the title track sums up the playfulness and friendships forged from creating music and it is only fitting that this too was the title of this album. We hope everyone enjoys this new direction we have chosen and perhaps it’ll shed a little ray of light for those that have fallen on dark times.“

Peter Kotevski, Präsident von Battlegod Productions, sagte: „With Gina we have been in contact about working together for this album for some time now. It’s a band that is different to what Battlegod Productions normally releases but also it is quality music on a high level. It is great to have more variety on the label roster with a good professional band is all that is needed. The tracks are fantastic, each track has its own signature and grows on you with every listen. Highly recommended for people who adore their female fronted Rock/Metal.“

Darkyra haben viele Einflüsse, darunter Kate Bush, Devin Townsend und Tarja Turunen, wobei sie es vorzieht, sich nicht in eine Kategorie einordnen zu lassen, sondern den Mood den Ausgang bestimmen und die Stimme die vielen Charaktere innerhalb jedes Songs erzählen zu lassen. Einige Dinge sind auf diesem Album anders: Die Vocals sind weiter im Mix platziert, um einen rockigeren Stil zu verleihen, und die Musik wird weniger von Keyboards und Synthesizern dominiert. Ein Teil ihres Ziels war es, das Wesen des Rock der 80er Jahre einzufangen und mit Gothic und Progressive Rock zu kombinieren, dabei jedoch den Bass und die tiefgestimmten Gitarren zu betonen, um einen semi-metalischen Sound zu bewahren. Es gibt viele Gesangsschichten.

Life-Force ist das neue Album, das sich mit den Licht- und Schattenseiten der menschlichen Natur auseinandersetzt. Es bietet einen Einblick in einen eklektischen Geist und erzählt cineastische Geschichten, die vom Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, inneren und äußeren Dämonen geprägt sind. Während viele in einer virtuellen Welt gefangen sind, gibt es dennoch jene, die bereit sind, alles für ein Celebrity Smile zu opfern. In Life Force sehen wir, wie das Leben langsam im Kranken verblasst, während wir die Lebendigkeit der Jugend spüren, die Zeit und Energie zum Spielen hat. In unseren Erinnerungen bleiben die Gefallenen für immer geliebt, manchmal fühlt es sich an, als ob sie weiterhin bei uns sind. Life Force fließt in uns allen. Es ist die Einheit von Freunden auf der ganzen Welt und die Schaffung von Magie in Form von Musik.

Das Album behandelt einige sehr persönliche Themen. All in Good Time thematisiert Autismus in der frühen Kindheit, Breathe handelt davon, wie man sich nach Krebs wieder aufrappelt, Tested The Water beschäftigt sich mit Trennung, Take Me Far Away sucht nach einem Abschluss und einem Ort, um Wurzeln zu schlagen. One Foot in the Grave beschreibt die älteren Menschen, die auf das zu warten scheinen, was wie eine Ewigkeit wirkt, um sich mit ihren verstorbenen Angehörigen zu vereinen. Tomorrow Without You thematisiert das Erleben, wie ein Elternteil krank wird und stirbt, und den Versuch, mit der Trauer umzugehen. Life Force ist eine Reflexion über die Freundschaften, die durch Musik entstanden sind und die bis zu einem Jahrzehnt zurückreichen, und Quiet The Mind beschreibt einen Geist, der einfach nicht zur Ruhe kommen will.

Life Force – Trackliste:

1. Life Force

2. Take Me Far Away

3. Breathe

4. All In Good Time

5. One Foot In The Grave

6. Tomorrow Without You

7. Quiet The Mind

8. Leap Before Yo0u Die

09. Tested The Water (Bonustrack)

10. Celebrity Smile

Die Hauptstimmen auf dem Album stammen von Gina Bafile, die sowohl die Lead- als auch die Backup-Vocals übernimmt. Am Schlagzeug und an der Percussion ist Garry King aktiv, der zudem Loops und zusätzliche Keyboards für den Bonustrack Tested The Water beisteuert. Lucio Manca spielt die Bassgitarre, mit Ausnahme der Songs Take Me Far und Celebrity Smile, während Gus Mansur für die Gitarren auf allen Tracks verantwortlich ist, einschließlich der zusätzlichen Gitarrenparts und des Solos in Tested The Water. Fab Jablonski sorgt für die Keyboard-, Piano- und Synth-Elemente, während Maaz Manik die Bassgitarre in Celebrity Smile und Take Me Far Away spielt. Vinni Bafile ist für die Clean- und Drone-Gitarre in Quiet The Mind zuständig, und James Michael steuert die Gitarren in Breathe und Tested The Water bei.

Die Produktion und Arrangements des Albums Life Force liegen in den Händen von Garry King und Gina Bafile, die auch für das Editing und Mixing im La Foret Studio im Südwesten Frankreichs verantwortlich sind. Gina Bafile hat die Komposition und die Texte für die Songs Breathe, All In Good Time, Life Force, Tomorrow Without You, Celebrity Smile, Quiet Mind und One Foot In The Grave verfasst. Der Song Take Me Far wurde von Maaz Manik komponiert, wobei die Lyrics von Maaz Manik und Gina Bafile stammen. Leap Before You Die ist eine Komposition von Krissy Sanfead (Gesamtkonzept der Gitarre) und Gina Bafile, die auch die Lyrics verfasst hat. Der Bonustrack Tested the Water wurde von James Michael komponiert und getextet.

Das Cover-Artwork mit dem Titel Dove & Raven stammt von Fern Gadd Artistry, während das Layout von Gina Bafile erstellt wurde.

Diskografie:

Dragon Tears (2014)

Fool (2015)

Darkyra online:

https://www.darkyramusic.com/

https://www.facebook.com/DarkyraOfficial/

https://www.instagram.com/DarkyraMusic/