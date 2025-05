Steve Gordon Mia: feiert Solo-Debüt mit explosivem Instrumental-Rockalbum „Pharaoh Lives“

Der erfahrene Gitarrist und Studiomusiker Steve Gordon Mia meldet sich mit einem kraftvollen Solo-Debüt zurück – Pharaoh Lives. Die Veröffentlichung markiert nicht nur seinen offiziellen Einstieg als Solokünstler, sondern ist auch ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Rockgitarre als Leadinstrument.

Nach jahrzehntelanger Arbeit in der Musikindustrie – darunter Beiträge zu über 50 Gold- und Platin-Alben mit Künstlern wie Bon Jovi, Celine Dion, Inner Circle, Rob Thomas, Wu-Tang Clan und vielen weiteren – präsentiert Gordon eine rohe, filmreife und energiegeladene Rockproduktion, die seine Erfahrung und Virtuosität eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Pharaoh Lives richtet sich an Fans von instrumentalem Gitarrenrock – an Menschen, die Musik spüren wollen, auch ohne Worte. „Ich will Hörer erreichen, die noch an die elektrische Gitarre als Stimme glauben“, sagt Gordon. „Ob Musiker, Rockliebhaber oder einfach nur Menschen, die starke Musik suchen – lasst uns den Rock zurück ins Zentrum bringen.“

Mit Pharaoh Lives beweist Steve Gordon Mia, dass die Gitarre lebt – laut, leidenschaftlich und kompromisslos.