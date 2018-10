Souldrinker: sagen für The Last Stand am 31.10.2018 in Niedermendig ab – WildRider springen ein

Wie bereits im Vorjahr sagen Soultrinker den Veranstaltern des The Last Stand in Niedermendig ab. Grund hierfür ist der plötzliche Ausstieg von Sängerin Iris aus persönlichen Gründen!

Ein mehr als adäquater Ersatz konnte mit den Bad Breisigern WildRider schnell gefunden werden. WildRider sind den hiesigen Fans noch von ihrem starken Gig beim Ironhammer Festival 2018 im September im JUZ in Andernach bekannt! Sie bringen einen erstklassigen Heavy Rock/Glam Metal auf die Bühne.

Also Save The Date – Meet Us At The Last Stand!

