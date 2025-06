Stan Lynch (Tom Petty): veröffentlicht Debütalbum mit Sänger Jon Christopher Davis unter dem Namen „The Speaker Wars“

Am Freitag erschien das Debütalbum des Tom Petty Drummers Stan Lynch unter dem Namen The Speaker Wars, mit einer einzigartige Mischung aus Rock, Country und Americana.

Nach zwei Jahrzehnten, in denen er mit den Heartbreakers zahlreiche Alben aufgenommen und sie auf Tourneen begleitet hatte, wechselte Stan auf die andere Seite des Aufnahmepults und konzentrierte sich nun auf Produktion und das Songwriting. Im Laufe der Jahre schrieb und produzierte Stan Hits für Künstler verschiedener Genres, darunter die Eagles, Don Henley, Tim McGraw, The Mavericks, Ringo Starr, The Byrds, Toto und The Fabulous Thunderbirds.

Während er Songs in Nashville schrieb, stellte ein Verleger Stan dem texanischen Singer-Songwriter Jon Christopher Davis vor, der gerade an Material für ein Soloalbum bei einem Majorlabel arbeitete. Nachdem er genug Songs für ein Album zusammen hatte, gab Jon die Arbeit an einem Soloalbum auf und die beiden beschlossen eine Band zu gründen, um das neu entstandene Material zu präsentieren. Mit Jay Michael Smith an der Gitarre, Brian Patterson am Bass, Steve Ritter am Schlagzeug und Jay Brown an den Keyboards waren The Speaker Wars geboren.

Anschließend begab sich die Band mit Co-Produzent Mike Pisterzi in die 5M Studios in Denton, Texas, und produzierte dort ein komplettes Album. Nach dem Hören des Materials nahm Frontiers Records die Band sofort unter Vertrag.

Stan Lynch sagt:

„Nach meiner 20-jährigen Tätigkeit bei den Heartbreakers habe ich eine zweite Rolle als Autor und Produzent übernommen. Es war ungemein lehrreich, zu lernen, wie man Musik von der anderen Seite der Scheibe macht. Ungefähr zu dieser Zeit traf ich Jon Christopher Davis in Nashville, der beiläufig erwähnte, dass wir eine Band gründen sollten – hier bin ich also – in The Speaker Wars, und es ist gut, meinen alten Job wiederzuhaben. Die Jungs in unserer neuen Band wissen, wie man tolle Musik macht, und ich freue mich auf eine weitere Runde.“

The Speaker Wars Tracklist:

1. You Make Every Lie Come True

2. It Ain’t Easy

3. Taste Of Heaven

4. Never Ready To Go

5. The Forgiveness Tree

6. When The Moon Cries Wolf

7. Trader’s South

8. Leave Him

9. Sit With My Soul

10. I Wish You Peace

The Speaker Wars sind:

Stan Lynch – Drums

Jon Christopher Davis – Vocals

Jay Michael Smith – Guitar

Brian Patterson – Bass

Steve Ritter – Percussion

Jay Brown – Keyboard