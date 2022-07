Sunless Sky: kündigen „Prelude To Madness” für den 29.07.2022 an

An alle US-Power-Metal-Fans:

Pure Steel Records freut sich bekannt zu geben, dass das neue Album von Sunless Sky, Prelude To Madness, am 29. Juli 2022 veröffentlicht wird! Der Vorverkauf beginnt am 22. Juli 2022.

Sunless Sky ist ein 3-köpfiges Power-Trio, welches ihre Hörer mit einem straighten Gesang und dem geradlinige Bassspiel von Juan Ricardo (Wretch, Dark Arena, Ritual, Attaxe, Blind Cross, Veith Ricardo Project) überzeugt. Ergänzt wird das Ganze durch das virtuose Gitarrenspiel von Ed Miller (Mystik) und den aggressiven Drums von Ewell Tyler Martin.

Tracklist:

1. Prelude To Madness

2. Indignation

3. Random Acts Of Violence

4. Sherman Tank

5. Mastodon

6. Into The Grey

7. Two Fisted Man

8. Broken Chains

9. Embers To Ashes (Pt 1)

10. In Memoriam

11. Eternal Sanctuary

12. Embers To Ashes (Pt 2)

Line-Up:

Ed Miller – Guitars

Juan Ricardo – Vocals, Bass

Ewell Tyler Martin – Drums

Link:

Facebook