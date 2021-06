Sweet Sienna: vereinen George Lynch, Jack Russell, John Corabi, Lorraine Lewis, Richard Fortus, Joel Hoekstra, Keith St. John, Sean McNabb und Matt Starr für eine Single

Die aus New York stammenden Sweet Sienna sind für uns noch fast ein ungeschriebenes Blatt und doch haben sie sich für eine Single einige Hochkaräter mit eingeladen. Im Song Dust On A Grave performen sie gemeinsam unter anderem mit George Lynch (Dokken), Jack Russell (Great White) und vielen weiteren. Der Classic-Rock Track ist alleine durch die wechselnden Stimmen hörenswert und doch wird ein Fan des Genres vom restlichen Songgerüst nicht enttäuscht. Dust On A Grave ist zwar bereits am 15.06.2021 erschienen, doch wollten wir euch diesen Track nicht vorenthalten.