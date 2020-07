Sylosis: veröffentlichen „Pay Per View Stream“ auf ihrer Website Show und Audiodownload

Josh Middleton erklärt: „Ich freue mich riesig darauf, das volle Set teilen zu dürfen, welches wir vor unserem Support Slot bei Trivium’s A Light Or A Distant Mirror Stream Event vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Unser Set war aufgrund des Slot zeitlich komprimiert, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, einen Extended Cut für unsere Fans zu veröffentlichen. Wir betreten damit für uns Neuland und die Freude, weshalb es enorm viel Spaß gemacht hat, daran zu arbeiten. Wir hoffen, ihr habt Spaß an der Show!“

Cycle Of Suffering, das aktuelle Album der Band, erschien im Februar diesen Jahres.

Cycle Of Suffering Trackliste:

1. Empty Prophets

2. I Sever

3. Cycle Of Suffering

4. Shield

5. Calcified

6. Invidia

7. Idle Hands

8. Apex Of Disdain

9. Arms Like A Noose

10. Devils In Their Eyes

11. Disintegrate

12. Abandon

Schaut euch das offizielle Video zu I Sever an: