Stadtpark Acoustics 2020: auch in Hamburg startet die Open Air Saison

Für alle Hamburger*innen kommt hier die Konzertnachricht des Jahres: Die Open Air Bühne im Stadtpark öffnet im August 2020 doch noch ihre Pforten!

Vorhang auf für die Stadtpark Acoustics!

Wir werden uns im Konzertbetrieb noch lange mit den Auswirkungen der Coronapandemie beschäftigen müssen. Daher ist es wichtig, die wenigen Möglichkeiten, die sich bieten, bestmöglich zu nutzen. Nach Streamingshows und Autokino-Konzerten freuen wir uns nun umso mehr, wieder mit dem real thing aufwarten zu können! Und welche Bühne bietet sich dafür mehr an als die Open Air Bühne im Stadtpark?

Die Stadtpark Acoustics Reihe bietet den Rahmen für ganz besondere Shows für Bands und Publikum: Ein maßgeschneidertes Setting mit einer vorgezogener Rundbühne schafft eine intime Atmosphäre mit Platz für bis zu 1.000 Besucher*innen, die in Liegestühlen die Akustikshows ihrer Lieblingsacts endlich wieder live erleben können – nach Lockdown und Konzertverboten verraten wir nicht zu viel, wenn wir hier von Sternstunden-Garantie sprechen können!

Den Anfang der Stadtpark Acoustics macht Johannes Oerding, Hamburger Superstar und Songwriter, der für die Bühne und sein Publikum lebt, wie kaum jemand sonst.

Die neue Gastronomie: Willkommen auf der Stadtpark Food Lane! Hier gibt es modernes, mit Liebe gemachtes, vor allem aber einfach leckeres Streetfood – frisch zubereitet und serviert aus umgebauten Seecontainern. Über Facebook und Instagram wird das Stadtpark Open Air regelmäßig über das wechselnde Food-Programm bei den Konzerten informieren. Enjoy!

Weiter Infos zu den Regeln gibt es hier: Klick

Tickets für die bisher feststehenden Events sind hier zu finden: Klick

Für den Freund härterer Klänge ist leider bisher noch nicht so viel dabei. Jedoch am 26.08.2020 spielen Seelig, eine Band aus Hamburg, welche vor allem in den 90ern große Erfolge feierte, u.a. mit Knockin’ On Heaven’s Door. Nach der Reunion 2008 gab es vier neue Werke, zuletzt 2017 Kashmir Karma.

Weiterhin ist Thees Uhlmann am 29.08.2020 auf der Open Air Bühne an der Saarlandstr. zu sehen. Infos zu der Show gibt es hier.

Anreise: Für eine besonders entspannte Anreise empfehlen wir den öffentlichen Personennahverkehr – Ihr Ticket für das Stadtpark Open Air ist gleichzeitig auch ihr HVV-Ticket! Die nächstgelegenen Bahnstationen sind Alte Wöhr (S1), Saarlandstraße (U3) und Borgweg (U3). Der Fußweg von Alte Wöhr beträgt ca. 5 Minuten, von Saarlandstraße ca. 12 Minuten und von Borgweg ca. 15 Minuten. Eine weitere exzellente Möglichkeit der Anreise bieten die Fahrräder von StadtRAD. Es gibt im und am Stadtpark diverse Leihstationen.