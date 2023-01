Taubertal-Festival: vom 10. bis 13. August 2023 bebt die Eiswiese wieder – Bilderbuch, Donots und Schmyt neu bestätigt

Wie der kommende Sommer aussehen wird, das weiß man in Rothenburg bereits jetzt ganz genau: Die Veranstalter des Taubertal-Festivals geben bereits den Großteil ihres kommenden Line-Ups bekannt. Für das Kult-Open Air, das von 10. bis 13. August 2023 wieder auf der berühmten Eiswiese steigen wird, sind unter anderem die Broilers, Marteria und Electric Callboy bestätigt.

Nun gab es drei weitere Neuankündigungen im Line-Up: Neben der Ibbenbürener Alternative-Kult-Band Donots sind mit Bilderbuch eine der derzeit erfolgreichsten österreichischen Indie-Rock-Bands neu im Billing. Mit Schmyt gesellt sich außerdem ein junger Künstler hinzu, der so manch einem als Sänger der Band Rakede bereits bestens bekannt ist. Im letzten Jahr erschien mit Universum sein erstes Soloalbum.

Der Kartenvorverkauf für das Taubertal 2023 läuft bereits auf Hochtouren. Im Moment sind noch einige Restkarten zum sogenannten Frühbucherpreis 3 erhältlich – das bedeutet, dass sich der Preis in Kürze noch einmal verteuern wird. Wer schnell ist, kann also noch sparen: https://taubertal-festival.de/tickets/

Fürs Taubertal 2023 bestätigt sind aktuell:

Broilers, Marteria, Electric Callboy, Frank Turner & The Sleeping Souls, Donots, While She Sleeps, Dicht & Ergreifend, Me First And The Gimme Gimmes, Querbeat, Grossstadtgeflüster, Bilderbuch, The Baboon Show, Betterov, 102 Boyz, Disarstar, Edwin Rosen, Team Scheisse, Deine Cousine, Blackout Problems, Destroy Boys, As Everything Unfolds, Mola, Drei Meter Feldweg, Engst, Schmyt.

Und es wirft eine weitere große Ankündigung seine Schatten voraus: Anfang März werden die Veranstalter noch einmal einen absoluten Hammer im Line-Up verkünden können. Man darf gespannt sein…

2023 wird die bereits 26. Ausgabe des Kultfestivals stattfinden. Nach wie vor zählt das Festivals, das am Fuß der einmaligen Kulisse der Rothenburger Altstadt in einem Naturschutzgebiet liegt, zu den malerischsten der Republik. Naturschutz und ein nachhaltiger Festivalbetrieb mit Green Camping und Ökostrom gehören zu den Markenzeichen des Taubertal-Festivals.

www.taubertal-festival.de