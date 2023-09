Terry Newman Project: veröffentlichen neue Single „Stay“

Die internationale Rockband Terry Newman Project hat über Melodic Revolution Records einen neuen Song mit dem Titel Stay veröffentlicht. Das Lied handelt von einer Liebesbeziehung, die so gut wie vermisst wird. Um es mit den Worten von Terry Newman zu sagen: „Stay ist der Weg, die Erinnerungen zurückzubringen, wenn man einfach die Person trifft, die einem zuvor so viel Freude bereitet hat. Die Beziehung wurde kalt, aber das Feuer entzündete sich wieder, nachdem man sich am Flughafen wiedergesehen hat. Du kannst sie also nicht wieder gehen lassen, das war letztes Mal so falsch, es fühlte sich jetzt an, als würde ich sie nie wieder verlassen wollen. Bleiben Sie bitte und lassen Sie uns von vorne beginnen, damit wir alles wieder neu aufbauen.“

Terry Newman Project ist eine Band, die musikalische Grenzen überschreitet. Mit Musikern unterschiedlicher Herkunft und Inspiration produziert die Band einen unverwechselbaren Sound, der Elemente verschiedener Genres und Kulturen vereint. Die Band ist bekannt für ihren beeindruckenden Gesang, ihre geschickten Instrumente und die fesselnden Texte, die mitschwingen. Ziel des Terry Newman Project ist es, seinen Zuhörern durch seine Musik eine Botschaft der Harmonie und des Optimismus zu vermitteln. Terry Newman Project ist nicht nur eine Band, es ist ein musikalisches Abenteuer.

Stay wurde von Han Nuijten produziert. Lied von Emiel Pijnaker. Aufgenommen und gemischt von Han Nuijten im Bullet Sound Studio. Artwork von Nick Katona.

Terry Newman Project ist:

Terry Newman – Gesang

Chriz Jaarsveld – Gitarre

Rob Oerlemans – Gitarre

Don Schiff – Ns Stick Bass

Leo Van De Fluit – Hammond Organ

Terry Newman Project online:

Facebook

Bandcamp