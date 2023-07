Terry Newman Project: veröffentlichen die Single „Walk Me Through The Fire“

Die internationale Rock-Band Terry Newman Project veröffentlichte den Debütsong Walk Me Through The Fire am 12. November 2022 über Melodic Revolution Records.

Das Lied handelt von der Verpflichtung einer Liebesbeziehung. Um es mit den Worten des Chapman Stick-Bassisten Don Schiff zu sagen: „Reagieren Sie beim ersten Anzeichen eines Konflikts und machen Sie Schluss, oder verpflichten Sie sich zu einer Liebe, die allen Stürmen standhält und die Bindung mit der Zeit stärker denn je macht?“

Terry Newman Project wurde vom niederländischen Rocker Terry Newman ins Leben gerufen. Leadsänger und Frontmann Terry ist kein Unbekannter im Studio und bei Live-Auftritten. Seine Karriere begann im Jahr 1987. Er arbeitete viele Jahre als Tonbandkünstler in bekannten Cafés, Podien, Partys und Festivals auf nationaler und internationaler Ebene. Sein Repertoire umfasst Lieder mit melodischem Charakter. Leichtes Hörvergnügen mit voller Unterhaltung, sogar Hits aus dieser Zeit. 1990 schrieb er das Lied Romancing Around The World, es lief im Fernsehen und im Radio, das Lied bekam einige Titel, der Hit-Erfolg blieb jedoch aus. Er arbeitete mit dem Produzenten/Ingenieur John Sonneveld (Anouk, Golden Earring, Vengeance, Sleeze Beez usw.) im Wisseloord Studio in Hilversum, Holland. Im Jahr 2005 ging er nach Benidorm, um täglich in den Bars und Restaurants des Hotels on Boat’s Pub aufzutreten. Im Jahr 2017 trat er zum ersten Mal in Großbritannien auf.

Unterstützt wird Terry Newman von sehr erfahrenen Musikern aus der ganzen Welt wie dem Chapman-Stick und Bassisten Don Schiff, der mit Künstlern wie Elvis Presley, Tina Turner und Pat Benatar zusammengearbeitet, Songs geschrieben und aufgenommen hat; der professionelle Hammond-Orgelspieler Leo Van De Fluit; der Gitarrist David Hersee und der erfahrene Schlagzeuger Brayden Cone.

Walk Me Through The Fire wurde von T. Winfield, L. Matthew und D. Schiff komponiert. Aufgenommen in den Bullet Sound Studios von Han Nuijten. Gemastert in den Bullet Sound Studios. Produziert von Terry Newman, Maurizio Vercon, Han Nuijten und Don Schiff.

Terry Newman Project Line-Up für dieses Lied:

Terry Newman – Gesang

Don Schiff – Chapman Stick Bass

Maurizio Vercon – Gitarre

Leo Van De Fluit – Keys

Mike Terrana – Schlagzeug

Terry Newman Project online:

Facebook

Bandcamp