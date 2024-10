Tethra: veröffentlichen das Video zu „Days Of Cold Sleep“ vom kommenden Album „Withered Heart Standing“

Das italienische Melancholic-Doom-Death-Metal-Quintett Tethra hat ein neues Video zum Song Days Of Cold Sleep veröffentlicht. Der Track stammt vom neuen Album der Band Withered Heart Standing, das am 6. Dezember über Meuse Music Records erscheint. Withered Heart Standing besteht aus acht Songs mit einer Länge von über 48 Minuten und wird die Herzen der Fans von Katatonia, Paradise Lost und Swallow The Sun mit Leichtigkeit erobern.

Begleitet von der wunderschönen Stimme von Elisabetta Marchetti (ex-Inno, Beth & The Hangman) und erneut vom eindrucksvollen Cello von Adriano Ancarani ist die zweite Single Days Of Cold Sleep ein ganz anderes Lied als die erste Single Liminal, bei der der Sound düsterer wird, während der Text noch tiefer geht und ein Thema und eine Situation berührt, die wir alle in den letzten Jahren erlebt haben.

“Es gibt Tage, an denen uns ein unkontrollierbares Kältegefühl bis in die Knochen packt, auch wenn es draußen warm ist. Tage, an denen man sich zu Hause einschließt, im Bett liegt und darauf wartet, dass sich der Sturm, den jeder von uns in sich trägt, legt. Denn niemand ist unbeschadet aus diesen Jahren hervorgegangen, Jahren, die uns unwiederbringlich zerbrechlicher und ohne Gewissheiten gemacht haben. Das Video zu Days Of Cold Sleep möchte den Teil von uns feiern, der nie wieder zurückkommen wird, aber vor allem den Kampf gegen diese schleichende Krankheit, die uns zu den Menschen gemacht hat, die wir heute sind, um diese Leere zu überwinden, die uns für immer verändert hat. Wie ein verdorrtes Herz, das steht.”