Artist: The Doors L.A. Woman

Herkunft: Los Angeles, USA

Album: 50th Anniversary Deluxe Edition

Spiellänge: ca. 208 Minuten

Genre: Bluesrock, Psychedelic Rock

Release: 03.12.2021

Label: Rhino / Warner Music

Link: www.thedoors.com

Letzte Bandmitglieder:

Gesang – Jim Morrison

Gitarre – Robby Krieger

Keyboard – Ray Manzarek

Schlagzeug – John Densmore

Tracklist Disc One: Original Stereo Mix Remastered:

The Changeling Love Her Madly Been Down So Long Cars Hiss By My Window L.A. Woman L’America Hyacinth House Crawling King Snake The WASP (Texas Radio And The Big Beat) Riders On The Storm Hyacinth House – Demo (Bonus Tracks) Riders On The Storm – Sunset Sound Version – Original Demo* (Bonus Tracks)

Tracklist Disc Two: L.A. Woman Sessions, Part 1:

The Changeling * Love Her Madly * Riders On The Storm * L.A. Woman (Part 1) *

Tracklist Disc Three: L.A. Woman Sessions, Part 2:

L.A. Woman (Part 2) * She Smells So Nice * Rock Me Baby * Mr. Mojo Risin’ * Baby Please Don’t Go * L.A. Woman (Part 3) * Been Down So Long * Get Out Of My Life Woman * Crawling King Snake * The Bastard Son Of Jimmy & Mama Reed (Cars Hiss By My Window) * Been Down So Long * Mystery Train * The WASP (Texas Radio And The Big Beat) *

L.A. Woman von der Kultrock Band The Doors feiert sein erstes halbes Jahrhundert auf diesem Erdball. Passend dazu muss ihr Label Rhino / Warner Music natürlich was Angemessenes aus dem Hut zaubern. Für alle Fans gibt es daher seit dem 03.12.2021 die The Doors L.A. Woman – 50th Anniversary Deluxe Edition mit über 200 Minuten Material der Amerikaner rund um die gefeierte Scheibe, die in ihrer Heimat gleich dreimal mit Platin versehen wurde und weltweite Golderfolge feiern konnte. Das letzte Album war eben das heutige Werk L.A. Woman mit Jim Morrison am Mikrofon vor seinem Tod im Juli 1971 in Paris. Nostalgisch, geschichtsträchtig und mit Wehmut verbindet man die sechste Platte von The Doors. Neben dem gleichnamigen Debüt schafft es genau dieser Silberling bei vielen Kritiker in die Top drei der Band, welches zusätzlich den hohen Stellenwert der 48 Minuten starken Scheibe unterstreicht, die am 19.04.1971 geboren wurde. Die Gruppe gilt noch heute als eine der einflussreichsten Bands der 1960er-Jahre.

Zum Geburtstag gibt es nun eine 3-CD/1-LP-Set starke Veredelung, welche das sechste Studioalbum von The Doors um mehr als zwei Stunden unveröffentlichter Session-Outtakes erweitert. L. A. Woman gilt als das am meisten vom Blues beeinflusste Album von Jim Morrison, John Densmore und Robby Krieger. Insgesamt arbeiteten sie zu sechst an den Songs, die durch ihren neuen Produzenten Bruce Botnick eingefangen wurden. Innerhalb von nur wenigen Tagen entstanden die einzelnen Stücke im Proberaum der Band am Santa Monica Boulevard. The Doors L.A. Woman – 50th Anniversary Deluxe Edition enthält das Originalalbum und wurde von Bruce Botnick selber neu gemastert. Zum Album kommen zwei Bonus-CDs mit unveröffentlichten Studio-Outtakes. Für die Vinyl-Liebhaber unter uns geht der Stereo-Mix des Originalalbums auf 180g-Vinyl über die Ladentheke. Ganz zeitgemäß kann die Sammlung auch über digitale und Streaming-Dienste konsumiert werden, ein Griff zum handfesten psychischen Spektakel sollte es aber jedem Fan wert sein, schließlich hat alleine das drei CD starke Set viele spannende Sequenzen neben dem eigentlichen Studioalbum parat.