Artist: -Diverse-

Herkunft: -Diverse-

Album: AFM Records – 25 Years Metal Addiction – The Rare & The Unreleased

Spiellänge: 138:59 Minuten

Genre: Alle Arten des Metal

Release: 29.10.2021

Label: AFM Records / Soulfood

Link: https://shop.afm-records.de/de/neu/2763/v.a.-25-years-metal-addiction-the-rare-the-unreleased-digipak-2-cd

Tracklist:

CD1:

01. U.D.O. – Falling Angels

02. Firewind – New Found Power

03. Evergrey – The Darkness In You

04. Metalite – Hunting High And Low (Stratovarius Cover)

05. Emil Bulls – Night Over Disneyland

06. Bloodbound – Bloodheads United

07. Orden Ogan – Fields Of Sorrow (Orchestral Version)

08. Elvenking – No Prayer For The Dying (Iron Maiden Cover)

09. Dragonland – At The Inn Of Éamon Bayle

10. Mors Principium Est – Livin‘ La Vida Loca (Ricky Martin Cover)

11. Dead City Ruins – Devil Man (2019 Version)

12. Herman Frank – Forever

13. Ross The Boss – Blood Of My Enemies (Manowar Cover)

14. Nostradameus – Voyager

15. Solution .45 – Spirit Side Dreaming

CD2:

01. Flotsam And Jetsam – Life, Love, Death

02. Dynazty – Prestige

03. Lordi – Hulking Dynamo

04. Shakra – I Want It

05. Brainstorm – The Kindred Soul

06. Deaf Rat – Like A Prayer (Madonna Cover)

07. Arion – Punish You (Radio Edit)

08. At Vance – The Evil In You (re-recorded)

09. Iron Mask – March Of The Slaves

10. Paradox – Timegrain

11. Evidence One – Wait Up For More

12. Burning Point – Ton Of Bricks (Metal Church Cover)

13. Serious Black – I Show You My Heart

14. Pyramaze – World Foregone (Orchestral Version)

15. Epysode – Forgotten Symphony (Extended Mix)

Ich dachte, Compilations sind out. Als jetzt dieses AFM-Sammelsurium im digitalen Redaktionsregal stand, wurde ich neugierig. Über Wochen bediente sich niemand.

25 Jahre AFM Records, da kommt natürlich einiges an Material zusammen. Natürlich auch viel Material, das als Bonusmaterial für irgendwas vorgesehen war, auf regionalen (Japan) Tonträgern beigefügt wurde, nur bei besonderen Ausgaben oder Vinyls dem geneigten Fan zugänglich gemacht wurde.

Zuerst einmal war ich erstaunt, wer alles dem AFM Label angehört. Genregrößen wie U.D.O., Elvenking, Ross The Boss oder Flotsam And Jetsam sind ja auch nicht irgendwer. Aber auch Bands, die mir irgendwie noch nicht untergekommen waren, überraschten. Besonders Bloodbound sind da zu nennen. Ich könnte da jetzt endlos schwafeln, aber das ist natürlich nicht gewollt. U.D.O. gibt vom ersten Takt an Gas, Orden Ogan überraschen mit einer perfekt ausgearbeiteten Symphonic-Version. Elvenking andersherum mit einem Iron Maiden-Cover. Wir bekommen jede Menge Euro Metal mit den verschiedenen Stilrichtungen. Darunter findet sich Symphonic-, Black-, Thrash-, Power- und Nu-Metal sowie einiges an Hard Rock.

Was natürlich meist als Bonusmaterial verwendet wird, sind Coverversionen. Natürlich finden sich hier auch so einige. Sinn oder Unsinn liegt auch hier immer im Auge des Betrachters. Wenn sich die finnische Melodic-Death-Metal Band Mors Principium Est plötzlich Ricky Martins Livin‘ La Vida Loca zur Brust nimmt, hört sich das natürlich erst einmal schräg an, zeigt aber, was in dem Song steckt. Ähnlich erging es mir bei der schwedischen Hardrock Band Deaf Rat, die sich Madonnas Like A Prayer vorgenommen haben. Natürlich gefällt nicht alles. Ross The Boss mit Blood Of My Enemies, einem Manowar-Cover zum Beispiel. Da bleibe ich lieber beim Original.

Den Abschluss bildet dann der längste Song des Samplers. Epysode steuert einen über neun Minuten langen Extended Mix ihrer Forgotten Symphony bei. Ist zwar nicht symphonisch, heißt aber so. Das Genre gibt es direkt davor. Pyramaze steuern eine Orchestral Version ihres Songs World Foregone bei.

Die zwei CDs kommen in einem AFM-Digipack daher. Zu erhalten über die üblichen Plattendealer ihres Vertrauens. Für die Streamer und Downloader unter euch ist natürlich auch auf den bekannten Plattformen gesorgt. Bei einem Preis von unter zehn Euro macht das aber letztlich keinen Sinn….