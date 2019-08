The Neptune Power Federation: haben neuen euer Videoclip enthüllt

Die australischen psychedelischen Rock’n’Roll-Okkultisten The Neptune Power Federation präsentieren stolz einen weiteren Song ihres neuen Albums Memoirs Of A Rat Queen!

Verbeuge dich vor der Kaiserin und sieh dir den Videoclip zu Bound For Hell an dieser Stelle an: https://youtu.be/qGFLpOdwktM

Premiere vom Deaf Forever Magazine, Deutschland: https://www.deaf-forever.de/videopremiere-the-neptune-power-federation

Das vierte Studioalbum der Band wurde von Jaytanic Ritual in der Pet Food Factory in Marrickville, Sydney, aufgenommen. Memoirs Of A Rat Queen wird von einem von Inverted CruciFox geschaffenen Comic begleitet und ist ein Rock’n’Roll-Spektakel für die Ewigkeit. Eine Klangreise wie keine andere – am 20. September 2019 über Cruz Del Sur Music.

Watch Our Masters Bleed– Offizieller Videoclip: https://youtu.be/gdObGeAvwl4

Tracklist:

1. Can You Dig?

2. Watch Our Masters Bleed

3. Flying Incendiary Club For Subjugating Demons

4. Rat Queen

5. Bound For Hell

6. I’ll Make A Man Out Of You

7. Pagan Inclinations

8. The Reaper Comes For Thee

Line-up:

Imperial Priestess Screaming Loz Sutch – Vocals

Inverted Crucifox – Guitar

Search and DesTroy- Guitar

Jaytanic Ritual – Bass

Mr. Styx – Drums

