Spellbook – Deadly Charms

Von 2007 bis 2020 agierten Spellbook als Witch Hazel. Unter dem neuen Bandnamen haben sie im September ihr zweites Studioalbum Deadly Charms über Cruz Del Sur Music veröffentlicht. In 42 Minuten springen sie nicht nur durch neun Songs, sondern kreuzen dabei diverse Rockgenres. Vom Hard Rock, über klassische Komponenten bis hin zu psychedelischen wie auch progressiven Elementen – alles wird in den Songs miteinander vereint. Feine Heavy Metal Hooks und lockere True Metal Strukturen bringen weiter Würze in die Session. Super satte Melodien sprudeln bei Goddess und Pandemonium aus der Anlage. Zurück zu den Anfängen lautet das Motto von Spellbook. Gewaltig, aber old school greifen sie Black Sabbath Kunst der ersten Stunde auf. Gesanglich geht Nate Tyson jedoch seinen eigenen Weg, ohne dem lieben Ozzy über die Schultern zu gucken. Das Quartett wirbelt Staub auf, ohne dabei zu modern die Handschrift der alten Tugenden zu verwischen. Patrick Benton und Les Yarde bringen weitere Höhepunkte zum Tragen. Das Duo arbeitet super sauber zusammen, setzt den jeweils anderen Musiker perfekt in Szene und rundet die Rocknummern gekonnt ab. Gepaart mit der gelungenen Gitarrenarbeit haben es alle anderen Musiker recht einfach, ihren Job gut zu machen. Lediglich Nate Tyson muss die Komfortzone verlassen. Als Sänger steht man eben im Fokus und kann ein hervorragendes Projekt noch an die Wand fahren. Das gefährdet Nate bei Spellbook auf Deadly Charms jedoch nicht. Sowohl die Gesangspassagen als auch die instrumentalen Minuten treffen den berühmten Nagel auf den Kopf, ohne viel Luft nach oben zu lassen. Schön dreckig kann man The Witch Of Ridley Creek als Anspieltipp anbieten. Wer von Spellbook noch nichts gehört hat, sollte wie meine Person mit Deadly Charms endlich den weißen Punkt in der Landkarte entfernen.

