Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 18

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Rammstein – Zeit | Neue Deutsche Härte

Auch wenn 2022 bei Weitem besser verlief als 2021 oder das Horrorjahr 2020, war für mich 2022 absolut anstrengend. Gefühlt hat jede Band drei Alben veröffentlicht und die Bands, die ich feiere, haben eher mittelmäßige Releases produziert. So sorgt das Jahr nicht gerade für Luftsprünge (rein musikalisch).

Ich fand, dass der Song 2022 den Zahn der Zeit getroffen hat. Auch wenn nicht so perfekt wie alte Releases der Band, waren Song und Album gerade in puncto Konzept ganz weit vorn!

Setyoursails – Shallow| Metalcore

Setyoursails haben 2022 ein extrem gutes Debütalbum auf die Beine gestellt. Nicht nur der Covertrack Shallow, sondern gerade der Track Ghosts hat es mir sehr angetan.

Five Finger Death Punch – Welcome To The Circus| Alternative Metal, Groove Metal

Eines der coolsten Konzerte 2022 war eindeutig das Konzert von Five Finger Death Punch in Düsseldorf. Dort habe ich den Track Welcome To The Circus das erste Mal hören können und instant gefeiert. Gerade die Thematik, die im Song behandelt wird, kann ich 100 % widerspiegeln!

Slipknot – The Dying Song (Time To Sing) | Death Metal, Heavy Metal, Groove Metal

„Die – Die – Die“, das lässt sich wunderbar mitsingen. Mit The Dying Song (Time To Sing) sind Slipknot aus dem Dornröschenschlaf erwacht und direkt eingeschlagen, um dann mit dem wirklich sehr durchwachsenen Album genauso schnell wieder unterzugehen. 🙂 Na ja, das Knotfest und der Auftritt auf dem Wacken Open Air waren zwar zu 100 % identisch, Spaß hatte ich jedoch bei beiden Veranstaltungen.

Divinations & Neverland In Ashes – Magnolia | Metalcore, Modern Metal

Mit dem Release von Magnolia und dem gleichnamigen Album haben sich Divinations in meiner persönlichen Playlist eingenistet. Gerade der Mix macht unheimlich Freude und sorgt für den einen oder anderen Headbang.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Divinations – Transcendence Of Time | Metalcore, Melodic Metalcore, Modern Metal, Hardcore

Wie schon im Review geschrieben, konnten sich Divinations an die Spitze der Newcomer 2022 setzen und haben aus meiner Sicht sogar gegenüber Slipknot und Parkway Drive eine bessere Performance abgeliefert. Wer mich kennt, der weiß, dass diese Aussage für mich mehr als ein Ritterschlag ist! Hut ab!