Knotfest Germany 2022 am 30.07.2022 in Oberhausen

Eventname: Knotfest Germany 2022

Bands: Slipknot, In Flames, Meshuggah, Ghostemane, Jinjer, Tesseract, Bleed From Within, Malevolence, Cattle Decapitation, Vended

Ort: Rudolf Weber-Arena und Vorplatz

Datum: 30.07.2022

Kosten: Ticket 119,00 €, Early-Entry Ticket 39,00 €, Slipknot Museum Ticket 15,00 €, Schließfach 12,00 €, VIP-Pakete verfügbar (alle Preise zzgl. Online-Gebühr)

Genre: Alternative Metal, Heavy Metal, Melodic Death Metal, Metalcore

Besucher: ca. 17.500 Besucher

Veranstalter: Live Nation GmbH

Link: https://knotfestgermany.com/

Wer bei dem Wort Knotfest an ein Treffen der amerikanischen Pfadfinder denkt, die sich am Lagerfeuer die neusten Knotentechniken zeigen, der ist damit nicht ganz falsch. Jedoch anders als am genannten Pfadfinderlager trifft sich beim Knotfest seit dem Jahr 2012 die Band Slipknot mit befreundeten Bands, um vor einem Publikum das zu machen, was der Charakter Dustin in der letzten Folge Stranger Things (Staffel 4) ebenfalls gewünscht hatte: „Dude- most, metal, EVER!“

Das „Wanderfestival“ (das Knotfest fand bisher nicht nur in den USA, sondern auch in Japan, Mexiko und Kolumbien statt) gibt sich die Ehre, um 2022 das erste Mal auf dem europäischen Kontinent stattzufinden. Als Location hierfür wurde der Bereich um und in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen gewählt und eine maximale Gästeanzahl auf 25.000 begrenzt. Für einen Ticketpreis von 119,00 Euro wurden zehn Bands angekündigt, welche zwischen 14:45 Uhr und 23:00 Uhr die Arena und deren Vorplatz beschallen sollen. Zusätzlich sollte mittels Early Entry Ticket (Kosten 39,00 €) die Möglichkeit geschaffen werden, dass interessierte Gäste bereits früher das Festivalgelände und das Slipknot-Museum (Eintritt weitere 15,00 €) besuchen können – ohne dabei eine Band zu verpassen.

Wie bei den vergangenen Ausgaben des Festivals üblich, gehört neben der Musik auf zwei Bühnen ebenfalls die Eröffnung eines Slipknot-Museums.

Das Museum

Im Slipknot-Museum gibt es die Möglichkeit, die gesammelten Werke der Bandgeschichte (immerhin mehr als 20 Jahre) zu entdecken. So findet ein Fan neben Bühnenequipment wie Baseballschläger, Tonnen, Drumsticks, Bilder, (goldene) Schallplatten und Instrumenten das, wofür die Band eben bekannt ist – ihre Masken. Sehr schön zu sehen ist, dass die Evolution innerhalb der Band auch in den Outfits und Masken zu sehen ist, so ist die Band heute absolut nicht mehr in der gleichen Optik wie damals zu ihrer Gründung 1995. Wer vor Ort ist und eine der angekündigten Bands nicht sehen will, hat mit dem Museum ein angenehmes Nebenprogramm. Auch finde ich die 15,00 € Eintritt, die hierfür (neben dem Ticket) anfallen, total human. Ob ich mir ein Early-Access Ticket dafür gekauft hätte – ich glaube eher nicht.

Das Fest

Als wir aus dem Niederrhein zum Knotfest Germany anreisen, ist es bereits 16:15 Uhr und somit sind leider auch schon Acts wie Vended (14:45 Uhr – 15:30 Uhr), Bleed From Within (15:15 Uhr – 15:50 Uhr) und Malevolecence (15:50 Uhr – 16:30 Uhr) durch und unser Festivaltag startet mit der ukrainischen Genremix-Granate Jinjer. Die Ukrainer spielen ein vierzigminütiges Set, welches es in sich hat. Den Start macht der Opener Call Me A Symbol, der gerade nicht ganz ein Jahr alten Platte Wallflowers. Dass die Platte (bzw. der Song) beim Publikum ankommt, ist schwer zu leugnen. Weiter geht es mit On The Top, Home Back, Perennial und Teacher Teacher!. Hier zeigt die Band um Fronterin Tatiana Shmailyuk dass trotz – oder gerade wegen des Kriegs in ihrem Heimatland so etwas wie Kultur und der Support der Fans etwas essenziell Wichtiges ist. So was wird auch in den fast schon emotionalen Ansagen zwischen den Tracks bemerkbar. Mein persönliches Highlight bleibt aber noch immer der Song Pisces, der wie kein Zweiter die Stimmgewalt von Tatiana Shmailyuk beweist. Da wir zwecks Fotos von Cattle Decapitation ein wenig früher den Auftritt von Jinjer verlassen müssen, bleibt das Ende offen, jedoch war das Feedback einzelner Fans uns gegenüber alles andere als negativ.

Für den nächsten Stopp geht es also in die Rudolf Weber-Arena. Hier soll uns die Deathgrind-Truppe Cattle Decapitation die sprichwörtlichen Viehköpfe abtrennen (so zumindest die deutsche Übersetzung des Bandnamens). Mit ein wenig Verzögerung bringen die Herren aus San Diego in erster Linie Tracks ihres 2019er-Releases Death Atlas auf die Bühne. Das, was ich persönlich eher schade finde, tut der guten Stimmung innerhalb der Rudolf Weber-Arena jedoch keinen Abbruch. So haben die (geschätzt 1.500) Gäste vor der Bühne ordentlich Spaß und lassen die Köpfe zu Songs wie The Genocide, Finish Them, Bring Back The Plague und Forced Gender Reassignment kreisen.

Anders sieht das Ganze bei Ghostemane aus. Das Projekt war mir vor dem Gig hier auf dem Außengelände des Knotfest Germany 2022 noch nicht bekannt und gleich zu Beginn bin ich fast schon abgeschreckt. So kann man den Auftritt mit „Basslast“ beschreiben und doch gibt es Gäste, die dem Genremix aus Rap, E-Gitarre und Bass etwas abfinden können. Aber es muss ja nicht meinem Geschmack entsprechen, um sagen zu können, ob der Slot gut besetzt ist. Meiner Meinung nach, sind etwa 10 % der Gäste vor der Bühne von dem, was Eric Whitney und Co. produzieren, mehr als angetan. Der Rest bleibt entweder regungslos (vielleicht auch fassungslos) stehen oder macht sich auf den Weg in Richtung Verpflegungs- und Merchandisingstände.

Da die Außenbühne laut genug ist, bekommt man sogar vom XXL-Fleischspießstand aus alles mit und der befindet sich ganz am Ende des Geländes. Hier habe ich auch gleich den wirklichen Aufreger am Knotfest Germany und das sind die gesalzenen Preise. Da, wo ein Bier 6,50 € (pro 400 ml), ein „XXL Fleischspieß“ 10,00 € kostet (der sich als „L-Fleischspieß“ entpuppt) und wo ein mittelmäßiger Hamburger mit einer kleinen Portion Pommes satte 14,00 € kostet, da stelle ich mir die Frage, ob das alles aufgrund der Inflation so teuer geworden ist oder ob Konzerte und Festivals in Zukunft nur noch etwas sind, was sich die „besserverdienende“ Bevölkerung leisten kann. Sorry, aber die Preise sind aus meiner Sicht und aus Sicht einiger Gäste eindeutig zu teuer.

Da es aufgrund der Verspätungen der einzelnen Bands und der im Spielplan vorgesehenen Überschneidungen in den Slots des Festivals unmöglich ist, zwischen beiden Bühnen so zu wechseln, dass alle Acts des Tages gesehen werden können, entscheiden wir uns, für ein paar Songs von Tesseract in die Rudolf Weber-Arena zu gehen. Hier zeigt sich ein wohl eher trauriges Bild. Da nur 17.500 Tickets der 25.000 möglichen verkauft wurden, ist der Platz für den Co-Headliner der Indoor-Stage vor der Bühne eher leer. So fühlt sich die Arena eher so an, als wäre sie zu einem Drittel belegt. Hier hätte man aus Sicht der Veranstaltung eventuell die Tribüne schließen sollen, um wenigstens den Innenraum voll auszulasten. Aber trotzdem machen die Progressive Metaller um Daniel Tompkins echt Laune zu hören. Bei Songs wie Dystopia, King und Juno können sich die Briten nichts vorwerfen lassen.

Weiter geht es wieder nach draußen, denn In Flames stehen auf dem Spielplan – und die bringen heute in erster Linie eines und das ist gute Laune. Denn wer bei der 15 Songs starken Setlist keinen Track findet, den er von den Schweden mag, der sollte lieber zu Meshuggah in den Innenraum wechseln. Mit einer guten Mischung aus alten Tracks und eher neueren Songs wird etwas Fanpflege betrieben. Schön ist auch, dass nach so langer Zeit der Abstinenz – für einige wird das heute das erste Festival 2022 sein – die Gäste feiern, was das Zeug hält. Bei Cloud Connected, Only For The Weak, The End und I Am Above bekommen In Flames ordentliche Co-Headliner Qualitäten. Einzig die Abmischung ist hier nicht so perfekt, wie sie hätte sein können. So ist Sänger Anders Friedén im Vergleich zu den restlichen Instrumenten leider etwas leise und geht im Gesamten in einigen Passagen ein wenig unter.

Den Abschluss machen heute die Namensgeber des Eintagesfestivals. Während wir uns noch einmal kurz mit einem kühlen Getränk frisch machen, wird auf der Bühne umgebaut. Dass eine ganze Stunde Zeit für den Umbau geplant benötigt wird, wird im späteren Verlauf des Abends noch klar.

Auf dem großen Bühnenabhänger prangt in roter Farbe der Schriftzug von Slipknot und eines ist klar – die Maggots vor der Bühne haben richtig Bock auf den Headliner des Knotfests Germany 2022. Man stachelt sich mit Slipknot-Rufen an, während bei den beiden Introsongs For Those About To Rock (We Salute You) (Original AC/DC) und Get Behind Me Satan And Push (Original Billie Jo Spears) bereits lautstark mitgesungen wird. Doch wer meint, dass hier schon viel los sei, der hat die Rechnung nicht mit der initialen Freude gemacht, die zum Fall des Vorhangs aus dem Publikum in Richtung Bühne schallt. Wer hier keine Gänsehaut bekommt, der muss entweder taub oder emotional nicht ganz auf der Höhe sein. Anders als die bemängelten Sounds im Mix bei In Flames ist hier nun alles da, wo es sein muss. Das perfekt abgestimmte Setting wird durch die geniale Setlist untermalt. Einzig das Fehlen von Balladen wie Vermilion, Pt. 2 könnte man als Manko nennen. Dazu kommt, dass ich mir gedacht habe, dass, wenn man schon ein eigenes Festival aufstellt, dann kann man den Ort doch auch nutzen, um einen neuen Song vom für September 2022 angekündigten Album The End, So Far zu spielen, der bisher noch nicht veröffentlicht wurde.

So spricht Corey Tailor zwar an, dass der Titel The End, So Far absolut nichts mit dem Ende der Band zu tun hat, sondern eher den Start einer neuen Ära bedeutet, doch vom neuen Album bekommt ein Gast „nur“ The Dying Song (Time To Sing) geboten – eindeutig eine vertane Chance. Zum Bühnenbild kann man sagen, dass sich die Stunde Umbaupause wirklich absolut gelohnt hat. Die drei LED-Wände an Rückseite und Decke dienen wunderbar zur Erschaffung von passenden Szenarien und die beiden Ausleger links und rechts laden neben der Funktion, als Platz für die Perkussion-Fraktion zu dienen, auch zum darauf herumklettern ein. Was „der Clown“ Shawn Crahan auch durchweg unter Beweis stellt. Schade finde ich, dass, auch wenn das Gesamtpaket bestehend aus Duality, Unsainted, Psychosocial und Wait And Bleed mehr als passend ist, hier kein wirklicher Aha-Moment vorhanden ist.

Alles wirkt so, als hätte man das Set auswendig gelernt und so spielt man es nun eben herunter. Bitte nicht falsch verstehen. Slipknot liefern ein absolut gutes Brett ab und bringen die Meute vor der Bühne nicht nur einmal dazu, einen Moshpit zu produzieren, doch wenn an der Bühne nicht stehen würde, dass wir hier beim Slipknot-Festival wären, dann hätte es auch jedes andere Festival sein können. Lustig ist, dass Corey Tailor mehrfach so tut, als wäre der aktuelle Song der letzte, um dann direkt in den nächsten Evergreen einzutauchen. Das Konzept sorgt dafür, dass vor der Bühne wenig Zeit für Verschnaufpausen ist und der Pegel im Moshpit hoch bleibt. Als Zugabe gibt es dann nach wirklich sehr kurzer Pause die beiden Songs People = Shit und Surfacing auf die Ohren.

Wie ihr vielleicht im Text bereits lesen konntet, war beim Knotfest Germany 2022 nicht alles so perfekt, wie es hätte sein können. Erst mal haben die wohl zu wenig verkauften Tickets dafür gesorgt, dass gerade vor der Indoor-Bühne eher weniger los gewesen ist, was hochkarätigen Bands wie Meshuggah oder Tesseract nicht wirklich gerecht wird. Ansonsten bleibt die Kritik bei den Preisen hart bestehen, denn ich finde, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man für die Verpflegung vor Ort trotz des relativ hohen Ticketpreises fast nochmals so viel bezahlt (Beispielrechnung: T-Shirt 35,00 € + 5 Bier 32,50 € + Museumseintritt 15,00 € + (XX)L-Fleischspieß 10,00 € = 92,50 €). So frage ich mich klar, ob man sich mit dem Eintagesfestival einen Gefallen getan hat oder ob man bei den Standpreisen vielleicht den Ticketpreis unter 100,00 € gebracht hätte. Das hätte sicher mehr Leute gezogen, die dann auch in Summe mehr Merch gekaut, mehr Bier getrunken und mehr Speisen gekauft hätten. Ich denke, wenn man alles zusammenrechnet, dürfte das für Veranstalter und Bands keine 100 % positive Erfahrung gewesen sein. Da ich ansonsten vor Ort richtig Spaß hatte – von den Kritikpunkten abgesehen – war das Knotfest Germany 2022 ein voller Erfolg. Ich hoffe, dass es eine zweite Version mit überarbeiteter Preispolitik geben wird.