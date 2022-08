Deathfeast Open Air 2022: gibt Running Order für 25.08. bis 27.08.2022 bekannt

In nicht einmal drei Wochen ist es so weit! Vom 25.08. bis 27.08.2022 wird in Andernach das Deathfeast Open Air 2022 – The Most Brutal Festival In Europe stattfinden!!!

Der Veranstalter hat nun die Running Order bekannt gegeben!

Sowohl Festivaltickets (3-Tages-Tickets) als auch Tagestickets sind noch verfügbar! Die Tageskarten werden NICHT im Vorverkauf, sondern nur an der Abendkasse erhältlich sein.

Hier die Preise für Tageskarten:

Donnerstag: 35 Euro

Freitag: 35 Euro

Samstag: 40 Euro

Hier kommt ihr direkt zu den Festivaltickets (3-Tages-Tickets).

Hier kommt ihr direkt zur Homepage des Festivals.

Hier kommt ihr direkt zur Facebook-Seite des Festivals.

Hier kommt ihr direkt zu unserem Vorbericht.