Deathfeast 2023: Termin steht fest und Pre-Sale gestartet

Das Death Feast Open Air – The Most Brutal Festival in Europe – kehrt auch 2023 nach Andernach zurück und findet vom 24.08. bis zum 26.08.2022 statt.

Austragungsort des Death Feast Open Air 2023, dem Most Brutal Festivals in Europe, ist das Außengelände des JUZ in Andernach. Es vereint in drei Tagen Death Metal, Grindcore, Goregrind, Slam Death Metal und Old School Death Metal. Erste Bands werden im Oktober verkündet. Haltet euch bereit!

Der Pre-Sale für die Tickets hat bereits begonnen und ihr habt nun die Möglichkeit, euch eins (oder mehrere) der begehrten Tickets zu besorgen!

Hier kommt ihr direkt zu den Festival- und Camping-Tickets:

3-Days Festival Entry – 82,50 Euro inkl. Presale-Fee

3-Days Camp Ticket – 27,50 Euro inkl. Presale-Fee

Wer einmal wissen möchte, wie es auf dem Death Feast Open Air so abgeht, kann sich hier unseren Festivalbericht aus diesem Jahr reinziehen.

Wir von Time For Metal werden, wie die letzten Jahre, wieder dabeisein!

Hier ist die Festivallocation:

Jugendzentrum Andernach

Stadionstrasse 88

56626 Andernach

Germany