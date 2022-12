Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 17

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Behemoth – Deathless Sun | Black Metal

Mein Jahr war ziemlich vollgepackt mit Konzerten und Festivals. Ich hab nach zwei Jahren Abstinenz versucht, alles aufzuholen. 😀

Ich mag den Song einfach. Nicht nur auf Platte, sondern auch live großartig.

Dark Funeral – Let The Devil In| Black Metal

Wenn so Schwergewichte wie Dark Funeral ein neues Album herausbringen, ist es meist hörenswert. Das ist mein Favorit aus dem aktuellen Album.

Behemoth – Versvs Christvs| Black Metal

Einfach, weil es ein toller Song ist. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.

Disillusion – From The Embers| Progressive Metal

Ich hab Disillusion dieses Jahr erst entdeckt und war von ihrer Livepräsenz begeistert. From The Embers ist mein Favorit aus dem frisch veröffentlichten Album.

Heilung – Anoana | World Music, Neofolk

Auch Heilung durfte ich dieses Jahr live erleben und habe mich schon vorher auf den Song gefreut. Ich wurde natürlich nicht enttäuscht. Ein großartiges Live-Erlebnis.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Behemoth – Opvs Contra Natvram | Black Metal

Behemoth gehören schon lange zu meinen Lieblingsbands. Umso mehr war ich auf das neue Album gespannt. Ich wurde nicht enttäuscht. Es ist ein tolles Album mit großartigen neuen Hymnen geworden.