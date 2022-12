Heilung am 13.11.2022 im Berliner Tempodrom

Eventname: Heilung Europatour

Headliner: Heilung

Vorbands: Lily Refrain, Eivør

Ort: Tempodrom, Berlin

Datum: 13.11.2022

Genre: Folk, Neofolk, Worldmusic

Spätestens nach den Erfolgsserien wie Vikings oder Last Kingdom erfahren skandinavische Folklore-Bands und Musiker einen enormen Zuwachs an Bekannt- und Beliebtheit. Auch wenn ein Großteil dieser Künstler schon länger bestehen als die erste Folge dieser Serien, sind doch manche Favoritenlieder erst recht durch eben solche bekannt.

Auch die deutsch-dänischen Zeremonienmeister von Heilung können davon ein Lied singen. Eine ausverkaufte Konzerthalle ist dabei nur ein kleiner Nebeneffekt.

Im Berliner Tempodrom haben sich heute ca. 6000 Besucher eingefunden, um die Tour-Gruppe aus deutschen und dänischen Musikern erleben zu können.

Mit im Tourbus und Line-Up befinden sich außerdem Lily Rerfain und Eivør, die das Publikum als Support auf den Hauptact einstimmen.

Erstere macht den Anfang und begeistert nicht nur mit einer wunderbar atmosphärischen Stimme, sondern auch mit einem talentierten Einsatz von diversen Instrumenten, die sie selbst mit Loopanlage einspielt. Neben Trommeln, Gitarre und Keyboard ist es aber vor allem der Klang ihrer erwähnten Stimme, die das Publikum fesselt.

Weiter geht es mit einem Highlight von den Farör Inseln. Eivør kennt der eine oder andere Freund nordischer Klänge aus der Serie The Last Kingdom. Die blonde Sängerin trug hier einen Song zum Soundtrack bei. Eine gute Wahl der Serienmacher, auch wenn auf der Leinwand bzw. dem TV Screen die unglaubliche Bühnenpräsenz der charismatischen Künstlerin fehlt. Zusammen mit einem Percussionisten zaubert Eivør eine fesselnde Gänsehautatmosphäre auf die Bühne. Unter großem Applaus muss sie diese leider nach ca. 40 Minuten wieder verlassen.

Platz macht sie damit aber natürlich für Heilung. Der Bühnenumbau wirkt aufwändig und neben allerhand traditionellen Instrumenten aus nordisch-heidnischen Zeiten finden auch Bäume und passende Dekorationen den Weg auf die Tempodrom Bühne. Die Spannung im Publikum steigt. Dass die bevorstehende Show von Heilung keinem gewöhnlichen Konzert gleicht, ist allen bewusst. Man kann die Darbietung eher als Zeremonie oder spirituelle Performance bezeichnen. Bevor alles startet, finden sich alle Musiker und Künstler in einem großen Kreis in der Bühnenmitte ein. Hier wird ein gemeinsames Ritual angehalten, bei dem die Beteiligten spirituell auf die kommenden zwei Stunden vorbereitet werden.

Was danach folgt, ist kaum in Worte zu fassen. Energisch, aufgeladen und rituell schaffen Heilung, sich und ihr Publikum in eine Art heidnische Trance zu bringen, von dem jede konservative Religionsgemeinschaft wohl nur träumen kann. Die Darbietung bietet nicht nur musikalisches Wohlgefühl, sondern fesselt die Augen regelrecht an die Bühne. Von Ritualtänzen über Feuereinsatz und Kriegerperformances ist alles dabei.

Nach ganzen zwei Stunden verabschieden sich die Zeremonienmeister von Berlin und hinterlassen eine sprachlose Anhängerschaft. Jeder, der noch nicht die Gelegenheit hatte, Heilung einmal live erleben zu können, sollte dies unbedingt auf seine Bucket List setzen. Es lohnt sich!