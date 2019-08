Alcest: präsentieren Musikvideo zu ihrer ersten Single ‚Protection‘ und starten Album-Vorverkauf

Am 25. Oktober öffnen Alcest erneut die Tore zu einer anderen Welt und veröffentlichen ihr sechstes Studioalbum Spiritual Instinct. Aufgenommen in den französischen Drudenhaus Studios und geschrieben sowohl während als auch nach der langen Tourperiode zu ihrem erfolgreichen Kodama von 2016, wird das neue Album die Blackgaze-Pioniere in dunkle Klanglandschaften führen und eine spirituelle Katharsis durchleben lassen.

Endlich hat das Warten ein Ende und die Band – bestehend aus Sänger/Multi-Instrumentalist Neige und Schlagzeuger Winterhalter – enthüllen die erste Single namens Protection von ihrem neuen Album.

„Protection ist der erste Track, den ich für Spiritual Instinct geschrieben hatte“, erinnert sich Neige. „Er ist wohl einer der härtesten und spontansten Songs von uns. Er dreht sich um einen inneren Konflikt, die Spannung zwischen der spirituellen und animalischen Seite einer Person, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen und sich dann gegen sie aufzulehnen. Wie bei den anderen Tracks auf dem Album war auch das Schreiben von diesem hier ein sehr kathartischer, heilender Prozess für mich.“

Das Musikvideo zu dem neuen Track wurde von Regisseur Craig Murray (Mogwai, Blood Red Shoes) aufgenommen und Ihr könnt Protection jetzt hier sehen.

Streamt oder downloadet den neuen Song hier: https://nblast.de/Alcest-Protection

Das Album ist ab jetzt vorbestellbar und wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Digipak in O-Card

– 36-seitiges Earbook inclusive 2 CDs + 180g LP (stone effect) (limitiert auf 500 Exemplare)

– 180g LP im Sleeve erhältlich in den Farben:

Schwarz

Ozeangrün (NB Mailorder und Großhandel exklusiv, limitiert auf 500)

Burgund (NB Mailorder exklusiv, limitiert auf 300)

Polarweiß (Rough Trade exklusiv, limitiert auf 300)

Königsblau (Bandshop exklusiv, limitiert auf 300)

– Boxset Sammleredition inklusive 2 CDs + 180g LP (stone effect), Earbook, Bonus Mini-LP (violet sparkle, etched) im Sleeve, zusätzlich mit Art Prints and einem Patch (limitiert auf 500)

– Digital

Nur in den USA erhältlich:

Minzgrün (Einzelhandel, limitiert auf 1.700 Kopien)

Clear+Blue/Bone Splatter (indie exclusiv, limitiert auf 300)

Blutrot (NB Mailorder exclusiv, limitiert auf 500)

Sichert euch jetzt schon eine Kopie von Spiritual Instinct, das am 25. Oktober erscheinen wird: https://nblast.de/AlcestSpiritInstinct

Pre-saved das Album vorab in eurer Spotify-Bibliothek: http://nblast.de/ALCESTpreSave

Weltweite Touren zum kommenden Album sind in der Mache und werden bald bekanntgegeben – in der Zwischenzeit könnt Ihr Alcest noch auf einer der folgenden Shows 2019 erleben:

13.09. D Balve – Prophecy Fest

25.09. F Paris – Red Bull Music Festival (Special Kollaboration mit Perturbator)

28.09. NL Amsterdam – Paradiso

13.10. E Barcelona – AMFest

18.10. NL Leeuwarden – Into the Void

19.10. D Hameln – Autumn Moon Festival

26.10. F Strasbourg – La Laiterie

02.11. UK Leeds – Damnation Festival

16.11. D Neunkirchen – Gloomaar Festival

06.12. E Madrid – Madrid is the Dark

07.12. P Lisbon – Under the Doom Festival

13.12. NL Eindhoven – Eindhoven Metal Meeting

14.12. UK London – Beyond The Past

Alcest sind:

Neige – Gesang, Gitarre, Bass, Synthies

Winterhalter – Schlagzeug

