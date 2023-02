The Residents auf „Dog Stab! – The 50th Anniversary Tour“ am 21.02.2023 im Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt am Main

Band: The Residents

Ort: Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt am Main

Datum: 21.02.2023

Kosten: 38,95 Euro, 41 Euro AK

Genre: Avantgarde

Besucher: ca. 350 (ausverkauft)

Veranstalter: Mousonturm Frankfurt am Main (https://www.mousonturm.de)

Link: https://www.mousonturm.de/events/dog-stab/

Die aus San Francisco (USA) stammende Avantgarde Band The Residents geht auf ihre Dog Stab! – The 50th Anniversary Tour. Geplant war diese Tour eigentlich für 2021, aber dann kam Corona.

Fünfzig Jahre gibt es zu feiern für die Band, bei der niemand weiß, wer überhaupt dahintersteckt. The Residents sind wahrscheinlich das bestgehütete Geheimnis der Musikindustrie – Faceless Forever! Die Gründung von The Residents reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, damals noch ohne Bandnamen. Der erste Auftritt unter dem Bandnamen The Residents erfolgte 1971, ein Jahr später die Gründung des eigenen Plattenlabels Ralph Records.

Unzählige Studio- und Liveaufnahmen wurden seitdem veröffentlicht. Damit nicht genug, denn immer offen für Innovationen interessierten sich The Residents zu Beginn der 90er-Jahre verstärkt für CD-Rom-Produktionen, bei welchen sie die Sounds zu Computerspielen komponierten und Auszeichnungen bekamen.

Da müssen wir heute natürlich dabei sein. Für Heike und mich ist es bereits das dritte Mal, dass wir The Residents genießen können. Früh erfahren wir, dass heute Sold Out ist. Das verwundert mich nicht, denn das war es bei unseren bisherigen Konzerten immer. The Residents haben halt eine beständige Fangemeinde und die ist seit fünfzig Jahren gewachsen.

In Frankfurt vor dem Mousontorm angekommen, heißt es zunächst beim naheliegenden Parkhaus Sold Out. So ein Mist, jetzt ist noch Parkplatzsuche angesagt. Wir finden allerdings etwas weiter weg, dann ein Parkhaus mit freien Plätzen. In Frankfurt gibt es den sogenannten Nachttarif. Das heißt: 4 Euro für die gesamte Dauer. Das ist für die auswärtigen Konzertbesucher wie uns natürlich toll. In Köln habe ich für die gleiche Zeit in der Regel 20 Euro zu latzen… Am Eingang zum Künstlerhaus Mousonturm treffen wir Robin, der vorgestern noch mit mir beim Konzert von Messa in Bochum war, der möchte sich das besondere Event hier heute Abend nicht entgehen lassen.

An der Abendkasse schnell problemlos den Presseausweis abgeholt und Einweisung bekommen, dass Fotos „nur“ die ersten fünf Songs möglich sind. Der Saal ist tribünenartig bestuhlt und so hat man von jeder Position aus eine gute Sichtmöglichkeit. Die Anzahl der Konzertbesucher ist dadurch heute hier auf 350 beschränkt. Hier und da sieht man noch einen freien Platz, obwohl es ausverkauft ist. Manche haben es dann wohl doch heute Abend nicht geschafft, es sind allerdings nur ganz wenige.

The Residents erscheinen pünktlich um 20:00 Uhr auf der Bühne und nehmen an den vorgesehenen Positionen Platz. Minimalistische Musik mit großer Präsenz wird dem Publikum geboten. Die große Bühne wird von dem Quartett in voller Breite genutzt. Links der Keyboarder nach hinten versetzt, rechts der Drummer am hinteren Rand. Vor ihm, quasi am vorderen Bühnenrand, der Gitarrist und in der Mitte ihr Sänger, der vor sich ein Pult hat, mit dem er seinen (verzerrten) Gesangston einstellen kann. Die Regler tätigt er während des Konzertes recht oft, denn der Gesang ist abwechslungsreich, mal hoch, mal tief und teilweise total verzerrt.

Die bekannten Eyeballs sind heute natürlich da, allerdings nicht, wie man sie von früheren Aufnahmen und Auftritten kennt, als Masken, sondern die vier Männer tragen Anzüge mit Eyeballmuster, dazu die Gesichter durch Tücher mit Eyeballmuster komplett verdeckt. Als weitere Accessoires dienen Brillen (mit Beleuchtung) und Hüte mit Hutband im Eyeballmuster.

Zu erkennen geben sich die vier Protagonisten auch heute natürlich nicht, wobei ich den Eindruck habe, dass hier die verblieben Fab Two der ehemaligen Fab Four in ihren Reihen sind. 😉 Dass The Residents die Beatles sind, ist eben auch so ein Mythos.

Die Jungs müssten ja schon an die siebzig sein, wenn es sich um die originale Besetzung handeln würde, wobei ich den Eindruck habe, dass Gitarrist und Drummer noch sehr weit davon entfernt sind. Auch die anderen beiden Männer machen noch einen recht fitten Eindruck.

Bei der Show, die auch Songs des neuen Albums Metal, Meat & Bone: The Songs Of Dyin’ Dog beinhaltet, geht es recht statisch zu. In Bewegung ist nur der Sänger, der sich gekonnt zum jeweiligen Song bewegt.

The Residents sind zum Mythos geworden, Mythen haben sie in den letzten fünfzig Jahren zu Hauf gestreut. So ist es auch zu ihrem neuen Album nicht anders. Bei dem Album handelt es sich um eine Verbeugung vor dem vergessenen Bluessänger Alvin „Dyin’ Dog“ Snow aus Louisiana – der allerdings niemand anderen als The Residents bekannt ist. Musikalisch bedient man sich eher dem avantgardistischen Blues eines Captain Beefheart. Damit schließt sich auch wieder der Kreis, denn eine Legende sagt, dass sich hinter den Masken von The Residents ehemalige Beefheart / Zappa Musiker befinden … The Residents bleiben halt kryptisch, auch mit ihrer Produktionsfirma The Cryptic Corporation.

Sie gehen natürlich auch zurück in die Annalen, unter anderem mit ihrem Laughing Song von Duck Stab! Die Jungs lachen sich hier wahrscheinlich eins ins Fäustchen, vlt. ist man ihnen schon vor oder nach einem Konzert begegnet und man hat es nicht einmal erahnt. The Residents sind halt eine Freak Show, das allerdings sehr genial. Blue Rosebuds stammt vom gleichen Album, welches für mich mit Constantinople den geilsten und verrücktesten Song hat. Ach was, verrückt sind eigentlich alle Songs. Heute sind die Songs aus meiner Sicht doch recht rockig arrangiert. Während der Show laufen im Hintergrund einige ihrer ebenso genialen Videos und machen das Konzert neben dem auditiven noch zu einem tollen visuellen Erlebnis.

Nach 75 Minuten ist erst einmal Schluss! So ungeschoren kommen The Residents hier allerdings nicht weg. Anhaltende Zugaberufe, bis sie erneut erscheinen und noch zwei Songs ihren treuen Fans widmen. Die Show endet dann passend mit Nobody Laughs When They Leave aus ihrer Freak Show. Heulen könnte ich, dass dieses Konzert schon vorbei ist.

Nach der Show dann noch etwas an der Theke trinken und dieses erwartete außergewöhnliche avantgardistische und surrealistische Konzert verarbeiten. Ich unterhalte mich noch mit dem Mercher am Merchstand und „beschwere“ mich, dass man doch echt wenig dabei habe. Dieser teilt mir mit, dass das meiste schon Sold Out sein, da man am Ende der Tour sei.

Viel bleibt nicht zu sagen, ich sage es einfach mal mit den Worten von Robin, der The Residents heute das erste Mal gesehen hat. „Das war geil“, ich würde es freakig nennen!