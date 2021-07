The Ronnie Wood Band: veröffentlicht zwei Tracks vorab aus seinem kommenden Album „Mr Luck“

Mit Ghost Of A Man gewährt Ronnie seinen Fans bereits jetzt einen kleinen Vorgeschmack – und zwar auf den Schluss-Song des neuen Albums. Ghost Of A Man ist eine emotionale, bluesige Ode an Jimmy Reed und kommt mit entspannten, melodischen Riffs und atemberaubenden Mundharmonika-Einlagen daher, die sich förmlich über den gleichmäßigen Drumbeat ergießen. Die Lyrics – übrigens aus der Feder von Ronnie Wood selbst – spiegeln seine ungemeine Bewunderung und Wertschätzung für Jimmy Reeds Musik wider, die einen nicht unwesentlichen Einfluss auf seine Entscheidung hatte, selbst Musiker zu werden – ein perfekter Abschluss für das Album. Ronnie kommentiert den Song wie folgt: „Die Leute – und vor allem die Kids – sollten wissen, was für einen Einfluss Jimmy Reed auf uns als werdende Musiker hat“ und singt über sein eigenes Aufwachsen mit Reeds Musik. Er suggeriert, dass er der musikalische Geist ist, der seine unglaublich erfolgreiche Karriere heimgesucht hat.

Und so geben Ronnie und seine Band das Versprechen ab, sich immer an das Talent von Jimmy Reed erinnern zu wollen: „..we boys won’t forget him, ‚cus we were brought up on him, we’ll never forget how much he means, we’re giving it up for the songs of Jimmy Reed„.

Mit Let’s Get Together – ein Feature mit Mick Taylor – ist ein weiterer Track vorab veröffentlicht worden.

Zu hören ist der Song hier:

Für den insgesamt 18 Tracks umfassenden Longplayer Mr Luck, der am 3. September 2021 über BMG erscheinen wird, erhielt Ronnie Wood jedoch nicht nur die Unterstützung von der The Ronnie Wood Band – und damit einschließlich Mick Taylor – sondern darüber hinaus auch von einer Reihe unglaublicher special guests: angefangen bei Bobby Womack über Mick Hucknall bis hin zu Paul Weller. Und wie schon beim Track Ghost Of A Man ist auch das übrige Album eine Hommage an den Mississippi Elektro-Blues-Pionier Jimmy Reed, der zu Ronnies absoluten musikalischen Helden zählt.

Die Liveaufnahme entstand ursprünglich am 1. November 2013 an einem denkwürdigen Abend in der Royal Albert Hall und enthält atemberaubende Titel wie Good Lover und Ghost of A Man. Mr Luck besticht mit einem einzigartigen Album-Artwork und wird digital, auf CD und als Vinyl veröffentlicht werden. Für alle besonders passionierten Fans gibt es eine wunderschöne zweifarbig in rauchblau gehaltene Vinyl in limitierter Auflage.

Als der autodidaktische Gitarrist Eddie Taylor seinem damaligen Freund Jimmy Reed sein Können vermittelte, ahnte er nicht, welche immense Auswirkungen dies auf die Chicagoer Bluesszene haben würde. Koryphäen wie John Lee Hooker unterstützend, ist er seinem ehemaligen Schüler am besten in Erinnerung geblieben.

Ein schöner Zufall also, dass im Jahre 1974 ein anderer Taylor, mit dem Vornamen Mick, für Ronnie Wood bei den Rolling Stones Platz machte und damit den Weg für die beiden befreundeten und gefeierten Gitarristen ebnete, von diesem denkwürdigen Moment an gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Vorläufiger Höhepunkt dieser Zusammenarbeit ist das mittlerweile legendäre Set, dass sie 2013 beim Bluesfest in der Royal Albert Hall spielten, bei dem Taylor Mitglied in der Ronnie Wood Band war und das letztlich eben zu dieser Veröffentlichung führte.

Ronnie kommentiert Mr Luck folgendermaßen: „Jimmy Reed war einer der wichtigsten Einflüsse für die Rolling Stones und überhaupt für alle Bands, die den amerikanischen Blues von der damaligen Ära bis zum heutigen Tag lieben. Es ist mir eine Ehre, die Gelegenheit zu haben, sein Leben und sein Vermächtnis mit diesem Tribut zu feiern.“

Das Album markiert den zweiten Teil einer Trilogie, bestehend aus besonderen und sehr persönlichen Werken, mit denen Wood und seine Band, Ronnies musikalische Helden feiern und ehren. Das erste Album, Mad Lad, befasste sich mit dem Schaffen von Chuck Berry und gedenkt auf diese emotionale Weise seines Todes vor gerade mal etwas mehr als zwei Jahren. Ronnie tourte zusammen mit Berry und war ein lebenslanger Fan.

https://ronniewood.lnk.to/mrluckPR

Mr Luck Tracklist:

1. Essence

2. Good Lover

3. Mr. Luck

4. Let’s Get Together

5. Ain’t That Loving You Baby

6. Honest I Do

7. High & Lonesome

8. Baby What You Want Me To Do

9. Roll and Rhumba

10. You Don’t Have To Go

11. Shame Shame Shame

12. I’m That Man Down There

13. Got No Where To Go

14. Big Boss Man

15. I Ain’t Got You

16. I’m Going Upside Your Head

17. Bright Lights Big City

18. Ghost Of A Man

Ronnie Wood ist einer der bekanntesten Rockgitarristen der Welt und hat es gleich zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame geschafft: einmal mit den Rolling Stones und ein weiteres Mal mit der Band The Faces. Ronnie hat es auf bemerkenswerte Weise geschafft, gleich mehrere Karrieren erfolgreich parallel laufen zu lassen und genießt als Künstler hohes Ansehen und Anerkennung. So wurde er zum Beispiel gleich mit drei prestigeträchtigen Sony Radio Personality Awards ausgezeichnet.