Bloodbound: schwedische Power Metal Force ab März 2022 auf Europatour

Es muss ja auch irgendwann mal wieder normal werden: im März wird die schwedische Power Metal-Force von Bloodbound auf Tour gehen – 13 Shows sind dafür in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Belgien bestätigt.

Erst vor einigen Wochen veröffentlichte die Band ihr neuntes Studioalbum Creatures Of The Dark Realm. Passend dazu begeben sich die Skandinavier auf The Tour Of The Dark Realm. Mit im Gepäck haben sie dabei neben ihren Label-Kollegen von Arion auch die beiden Newcomer Metalite und Veonity.

„Wir sind so bloody happy dass wir endlich wieder live spielen können!“, heißt es aus dem Bandlager selbst. „Die letzte Show, die wir mit Bloodbound gespielt haben, war auf dem 70.000 Tons Of Metal-Schiff im Januar 2020. Danach stoppte das Tourleben für alle von uns urplötzlich – dazu müssen wir ja nichts mehr sagen. Umso aufgeregter sind wir jetzt, dass es endlich weitergehen kann! Wir können es kaum erwarten, euch, liebe Bloodheads, alle wieder in echt zu sehen!. Mit dabei haben wir neben unseren Label-Mates von Arion auch zwei Bands aus unserem Heimatland Schweden.“

2015 in Stockholm gegründet, bestechen Metalite mit neuer Sängerin Erica Ohlson und ihrem charaktervollen melodisch-modernem Metal-Sound. Veonity stehen bereits seit den späten 90ern für energetischen Power Metal.

Dem Publikum bereits ein fester Begriff sein dürften Arion. Die Finnen, die sich 2011 gründeten, konnten bereits mit ihrer Debüt-EP und ihrem 2014 veröffentlichten ersten Album Last Of Us für Furore sorgen. Ihr aktuelles Studioalbum Vultures Die Alone erschien im April dieses Jahres und enterte die finnischen Charts auf Platz 17. Die Band war im Rahmen der letzten Battle Beast-Tour als Special Guest mit von der Partie und konnte Abend für Abend abräumen. „Es dauert nicht lange, bis Arion auch den letzten Anwesenden in der Tasche hat“ titulierte das Magazin powermetal.de – und die Kollegen von metal.de äußerten sich in ihrer Livekritik ähnlich positiv: „Mit ihrer Bühnenpräsenz – bei der Sänger Lassi Vääränen eindeutig die Nase vorn hat – gewinnen Arion das Publikum schnell für sich..“

Bloodbound sind bereits seit ihren letzten drei Alben nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Mit ihrem aktuellen Release schafften sie es auch in Deutschland bis auf Platz 24. Die Band ist in der Szene längst zur festen Institution geworden und repräsentiert die neue Generation des Power Metal.

Rock It, MusiX und metal.de present:

Tour Of The Dark Realm 2022

01.03.2022 (DE) Berlin – Hole 44

02.03.2022 (DE) München – Backstage Halle

03.03.2022 (CH) Pratteln – Z7

04.03.2022 (FR) Colmar – Le Grillen

05.03.2022 (BE) Aarschot – De Klinker

06.03.2022 (DE) Nürnberg – Hirsch

07.03.2022 (DE) Mannheim – 7er Club

08.03.2022 (DE) Aschaffenburg – Colos-Saal

09.03.2022 (DE) Hamburg – Bahnhof Pauli

10.03.2022 (DE) Siegburg – Kubana

11.03.2022 (DE) Essen – Turock

12.03.2022 (NL) Hengelo – Metropool

13.03.2022 (DE) Kassel – Goldgrube

Booking: www.decibel-touring.com

Unsere Meinung zu Creatures Of The Dark Realm: