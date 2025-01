The Snake: Debütalbum „Always Bites Back“ erscheint im März über Svart Records

Das Charisma von The Snake entspringt der Leidenschaft für einen herzlichen, starken Gitarrensound, helle Gesangsharmonien und Texte, die direkt aus einem Tagebuch stammen. Die Band entstand aus einer langen Freundschaft zwischen Nikita Titov und Elina Rahikainen. Nachdem sie viel Zeit damit verbracht hatten, gemeinsam an einer Idee für eine Band zu arbeiten, fanden sie den Schlagzeuger Lauri Suutarinen, den Bassisten Antti Orajärvi und den Gitarristen Waltteri Alatalo, um das Line-Up zu vervollständigen. Diese Gruppe aus alten und neuen Freunden fand schnell eine sinnvolle Verbindung zueinander und begann mit der Arbeit.

Die neue Single Sometimes zeichnet ein Bild von dem, was man vom Album erwarten kann: eingängige Melodien, wunderschön ausgeführter Gesang und bezaubernde Gitarren. Sometimes ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Einen offiziellen Visualizer gibt es auch auf dem YouTube-Kanal von Svart Records, den man sich hier ansehen kann:

Nach der Veröffentlichung von zwei Singles und einer Handvoll Shows vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums Always Bites Back haben The Snake eine einnehmende, hallende Welt unter dem Einfluss von Musik aus den 60er Jahren, starkem Fuzz und einfachem 90er-Echo und sogar Anklängen an Country-Musik aufgebaut. Wenn man das alles zusammennimmt, hört man eine sehr lebendige Kombination verschiedener Welten.

Always Bites Back ist auf exklusivem weiß/rot/schwarzem Marmor-Vinyl, limitiertem transparentem roten Vinyl und klassischem schwarzen Vinyl erhältlich. Erscheinungstermin ist der 28. März 2025. Always Bites Back (LP Pre-Order): hier

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von der Live-Magie von The Snake verschaffen:

15.1.2025 Lepis, Helsinki, w/ Zangoma

29.3.2025 Kannusali, Espoo, w/ Kissa

3.5.2025 Korjaamo, Helsinki, w/ Kissa

