The Spirit: veröffentlichen neue Single „Against Humanity“ aus dem kommenden neuen Album „Songs Against Humanity“

Die deutschen Blackened-Death-Metaller The Spirit veröffentlichen die letzte Single Against Humanity vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums Songs Against Humanity, das am 25. Oktober 2024 über AOP Records erscheinen wird.

Matthias Trautes sagt: „Dies ist der perfekte Eröffnungstrack für dieses Album und meine persönliche Hymne gegen die Menschheit. Der Song ist schnell, aggressiv, eingängig und enthält tolle Gitarrenmelodien, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.“

Hört euch Against Humanity hier an:

Wie schon die letzten beiden Alben wurde auch das neue Album wieder in den Woodshed Studios aufgenommen, produziert von V. Santura. Die Drums wurden in den Iguana Studios von Christoph Brandes eingespielt. Die Texte von The Spirit bestehen einerseits aus misanthropischen Ansichten über die Welt und andererseits aus kosmischen Themen, die die Hörerschaft tief in die Weiten des Universums tragen.

Mehr Infos zu The Spirits kommenden Album Songs Against Humanity inklusive der Tourdaten für Oktober 2024 findet ihr hier:

The Spirit online:

www.facebook.com/thespiritband

www.instagram.com/thespirit_band

https://linktr.ee/thespiritband