Oranssi Pazuzu: veröffentlichen Visualizer für ihr „Album Muuntautuja“

Am vergangenen Freitag erschien Muuntautuja, das sechste Studioalbum der finnischen Psychedelic Black Metal-Innovatoren Oranssi Pazuzu.

Muuntautuja ist eine Boa Constrictor aus schlängelndem, sich verrenkendem, interdimensionalem kosmischem Horror, eine Welt für sich, die wie verstrahlter Sand durch die Lautsprecher sickert. Ständig wechselnde, beunruhigende Akkorde, die einem die Haare am Hinterkopf aufstellen und dann mit ekelerregenden Rhythmen, die einen sowohl mitreißen als auch zerstören, auf den Kopf hauen.

Oranssi Pazuzu die sich von Death Grips, Portishead, Nine Inch Nails (Downward Spiral-Ära), Beherit und My Bloody Valentine inspirieren lassen, sind ein Fest für alle, die es tief, schwer und seltsam mögen. Mit unmenschlichem und biologischem Sound ist Muuntautuja elektronisch aufgeladen, sowohl organisch als auch anorganisch im Ursprung.

Muuntautuja ist genreübergreifend und verkörpert eine transzendente Erfahrung, die den Hörer in ihren Alptraum von Raum und Metamorphose eintauchen lässt. Jun-His (Gesang & Gitarre) sinniert: „For us, this album is like a sculpture made of black electric ooze.“

Muuntautuja kann ab sofort bei einem Streaming-Dienst eurer Wahl in voller Länge angehört oder über den untenstehenden Link in verschiedenen Formaten erworben werden.

Als Bonus-Feature haben Oranssi Pazuzu einen trippigen Visualizer für das gesamte Album veröffentlicht, um die immersive Erfahrung von Muuntautuja noch zu verstärken. Schaltet ein und schaltet ab!

Den Kompletten Album-Visualizer zu Muuntautuja hier ansehen:

Muuntautuja kaufen oder streamen: https://oranssipazuzu.bfan.link/muuntautuja-album

Muuntautuja – Trackliste:

1. Bioalkemisti

2. Muuntautuja

3. Voitelu

4. Hautatuuli

5. Valotus

6. Ikikäärme

7. Vierivä Usva

