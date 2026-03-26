Tortured: veröffentlichen ihren neuen Song „Beneath The Static“

Die Metal-Band Tortured meldet sich mit neuer Musik zurück: Mit ihrer neuesten Single Beneath The Static präsentieren die Musiker einen intensiven und atmosphärisch dichten Track, der sowohl Fans als auch neue Hörer ansprechen dürfte.

Der Song verbindet harte Riffs mit einer düsteren Klanglandschaft und zeigt einmal mehr die charakteristische Mischung aus Aggression und Emotion, für die Tortured bekannt sind. Inhaltlich bewegt sich Beneath The Static in tiefgründigen, teils melancholischen Themen und unterstreicht die kreative Weiterentwicklung der Band.

Mit der Veröffentlichung setzt Tortured ein weiteres starkes Zeichen in der Szene und macht deutlich, dass sie ihren Sound kontinuierlich ausbauen. Ob der Track Teil eines größeren Projekts wie eines Albums oder einer EP ist, bleibt derzeit noch offen – doch die neue Single dürfte die Erwartungen an kommende Releases weiter steigern.

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