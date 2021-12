U.D.O.: Unterschrift bei Atomic Fire Records

Er ist DIE Konstante der deutschen Metalszene: Am 6. April 2022 wird Ikone Udo Dirkschneider sage und schreibe 70 Jahre alt. Geboren im Wuppertal der Nachkriegszeit, als Heavy Metal noch lange nicht erfunden war, ist er seit vielen Jahren einer der entscheidenden Charaktere, die dieses Musikgenre so entscheidend mitgeprägt haben. Seit rund fünf Jahrzehnten ist er daraus nicht mehr wegzudenken. Als Gründungsmitglied von Accept ist er weltberühmt geworden, mit seinen Bands U.D.O. und Dirkschneider konnte er seine internationalen Erfolge stetig weiter ausbauen. Wie kaum ein zweiter deutscher Musiker ist er sich dabei all die Jahre über selbst treu geblieben – und dennoch hat er sich nun noch einmal für eine Veränderung in seiner Karriere entschieden: Atomic Fire Records ist stolz, heute die Untervertragnahme des Metal-Urgesteins bekanntgeben zu dürfen!

Udo bezieht Stellung: „Als weltweit aktiver Künstler ist es für mich sehr wichtig, vertrauensvoll und höchst professionell mit unseren jeweiligen Partnern zu arbeiten, da ja große Teile unserer Karriere gerade von deren Arbeit abhängen. Ganz wichtig ist aber genauso ein freundschaftliches Verhältnis und Spaß bei der täglichen Zusammenarbeit. Mit meinen Bands U.D.O. und Dirkschneider habe ich stets auf langfristige Partnerschaften geachtet, was mir die Entscheidung, nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit mit AFM Records nochmals das Label zu wechseln, wirklich nicht leicht gemacht hat. Dafür möchte ich mich hiermit ausdrücklich nochmals bei Jochen Richert und seinem Team für die sehr vertrauensvolle und persönliche Zusammenarbeit in den letzten beiden Dekaden bedanken!

Als sich aber die Chance ergab, mit dem neu gegründeten Label Atomic Fire Records nochmals neue Wege zu gehen und neue Inspirationen zu erfahren, habe ich diese sofort ergriffen und nicht mehr losgelassen. Zu verlockend war die Möglichkeit, mit einem national als auch international so erfahrenen und erfolgreichen Team, bestehend aus Freunden und jahrelangen Weggefährten, zu arbeiten. Das Team und das Konzept sowie die weltweit professionelle Aufstellung von Atomic Fire Records hat mich komplett überzeugt und ich schaue sehr optimistisch und glücklich in die Zukunft und auf die Zusammenarbeit mit Markus Wosgien, Markus Staiger sowie Florian Milz und deren Team.“

Atomic-Fire-Records-Chef Markus Wosgien ergänzt: „Anno 1985 war ich neun Jahre alt, als ich mit der Live-Version von Metal Heart meinen ersten richtigen Metalsong hörte, was mich vollkommen vom Hocker riss. Von da an gab es nur noch eines für mich: Heavy Metal. Ich gab mein Taschengeld nach und nach für alle Accept-Alben aus, ehe ich begann, auch andere Bands zu entdecken. Accept waren für mich das Nonplusultra und die Definition von Heavy Metal – genau so musste das klingen. Während meiner kurzen Zeit bei AFM Records durfte ich U.D.O. im Rahmen der Mastercutor-Scheibe als A&R betreuen und nach 2009 arbeitete ich im Rahmen ihrer folgenden vier Reunion-Alben auch mit Accept. Udo Dirkschneider nun auf Atomic Fire Records begrüßen zu dürfen, ist ein absoluter Ritterschlag für uns. Er ist eine absolute Ikone und ein Urgestein im Metal, das noch einiges zu sagen hat. Wir freuen uns darauf, im Rahmen seines 70. Geburtstags im April ein ganz besonderes Album mit ihm zu veröffentlichen, und sind ebenso gespannt, welche Granaten U.D.O. uns noch bescheren wird.“

Was genau es mit Udo Dirkschneiders kommendem Werk auf sich hat, wird sich schon bald zeigen.

U.D.O. live:

Game Over – Südamerikatour 2022

14.01. MX Mexico City – Circo Volador

15.01. MX Chihuahua – House of Shows

16.01. MX Monterrey – Café Iguana

18.01. CO Bogotá – Ace of Spades

20.01. CL Santiago – Blondie

22.01. BR Recife – Clube Internacional

23.01. BR São Paulo – Carioca Club

25.01. BR Rio Branco – Espaço 14 Bis

27.01. BR Belém – Botequim

29.01. BR Fortaleza – Complexo Armazém

30.01. BR Salvador – Concha Acústica LF

01.02. BR Rio de Janeiro – Circo Voador

Game Over – Russlandtour 2022

06.02. RU Yuzhno Sakhalinsk – City Hall

08.02. RU Khabarovsk – House of Officers

09.02. RU Vladivostok – Fesco Hall

11.02. RU St. Petersburg – Aurora

13.02. RU Nizhny Novgorod – Milo Concert Hall

15.02. RU Kazan – Korston

17.02. RU Ufa – Tinkoff Hall

19.02. RU Samara – KRC Zvezda

21.02. RU Penza – Drama Theater

22.02. RU Saratov – Drama Theater

25.02. RU Voronezh – Arena Club

26.02. RU Rostov-on-Don – Rostselmash (Palace of Culture)

27.02. RU Moscow – Izvestiya Hall

28.02. RU Volgograd – Concert Hall

01.03. RU Astrakhan – Arcadia (Palace of Culure)

Game Over – Europatour 2022

07.03. FR Paris – Petit Bain

08.03. FR Straßburg – La Laiterie

10.03. ES Barcelona – Salamandra

11.03. ES Madrid – Teatro Kapital

12.03. ES Pamplona – Sala Totem

17.03. CZ Pilsen – KD Šeříková

18.03. CZ Zlín – Masters of Rock Café

19.03. CZ Ostrava – Garage Club

20.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

22.03. SK Zvolen – DK ZSR

23.03. HU Budapest – Barba Negra

24.03. RO Cluj-Napoca – Form Space

25.03. RO Bukarest – Quantic Club

26.03. BG Sofia – Hristo Botev Hall

31.03. IT Bergamo – Druso

01.04. IT San Donà di Piave (VE) – Revolver

03.04. BE Antwerpen – Kavka Zappa

05.04. DK Kopenhagen – Amager Bio

06.04. DE Hamburg – Gruenspan

08.04. NO Trondheim – Byscenen

09.04. NO Odal – Milepelen

10.04. NO Stavanger – Folken

12.04. SE Göteborg – Trädgår’n

13.04. SE Helsingborg – The Tivoli

15.04. FI Tampere – Klubi

16.04. FI Jyväskylä – Lutakko

17.04. FI Helsinki – Vanha Yo-talo

19.04. EE Tallinn – Rock Café

20.04. LT Riga – Godvil

21.04. LV Vilnius – TBA

23.04. DE Vacha – Vachwerk

25.04. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

26.04. DE Köln – Essigfabrik

27.04. DE München – Backstage

28.04. DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

29.04. DE Memmingen – Kaminwerk

30.04. DE Leipzig – Hellraiser

02.05. DE Saarbrücken – Garage

03.05. DE Nürnberg – Hirsch

05.05. DE Langen – Neue Stadthalle

06.05. DE Coesfeld – Fabrik

07.05. DE Halen – Hell Over Halen

08.05. DE Stuttgart – LKA Longhorn

10.05. CH Pratteln – Z7

24. – 26.06. DE Neuhardenberg/Berlin – Midsummer Music Festival

29./30.07. SE Rejmyre – Skogsröjet

U.D.O. sind:

Udo Dirkschneider – Gesang

Andrey Smirnov – Gitarre

Sven Dirkschneider – Schlagzeug

Fabian Dee Dammers – Gitarre

Tilen Hudrap – Bass

Udo Dirkschneider online:

www.udo-online.com

www.facebook.com/udoonline