V.E.R.S.U.S: Erstes Video vom neuen Album

Kaum eine andere Band legt ein dermaßen furioses Tempo vor. Mit ungeheurer Selbstverständlichkeit hauen uns die vier Hessen ihr Evangelium um die Ohren. Die Zeitrechnung von V.E.R.S.U.S beginnt jetzt. Bereits das Debütalbum Nur vom Feinsten (Boersma Records) konnte schon gewaltig Staub aufwirbeln und zog Festivalgigs wie zum Beispiel auf der G.O.N.D. oder dem legendären Werner-Rennen nach sich. 2019 waren die vier Frankfurter Buben erneut im Desert Inn Studio und haben mit Produzent Viktor Dewald ein Album voller Hymnen geschaffen, welches V.E.R.S.U.S definitiv auf das nächste Level bringen wird. Zu bremsen sind die Hessen mit ihrem #gutsach Rock‘n Roll definitiv nicht.

Das Album mit 13 Songs ist als Digipack und limitierte Fanbox mit Album, Shirt, Patch, Buttons, Aufkleber und persönlichem Grußwort in einer schicken Metallbox ab heute,dem 13.12.19 bei Halt deine Schnauze Mailorder vorbestellbar:

CD Digipack:

www.halt-deine-schnauze.de/Vorverkauf/Versus-Doktrin-CD::15548.html

Limitierte Fanbox:

www.halt-deine-schnauze.de/Vorverkauf/Versus-Doktrin-Fanbox::15547.html

Die Band sagt dazu:

„Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand…Wer uns kennt, wird schnell erkennen, wie wir unseren Weg beschreiten. Für uns sind dies die zutreffendsten Worte unserer bisherige Reise sowie dem was noch kommt und für was W.I.R. stehen und uns eine Überschrift zu geben. Wir haben die Erlebnisse der letzten 2,5 Jahre und das, was seit langem in unseren Köpfen spuckt, in Songs 13 verpackt. Wir wollen das, was uns bewegt mit euch teilen.

Fetter handgemachter Frankfurter #gutSach Rock N Roll, Party, Emotionen!

Mal geht‘s rauf und mal runter, was zu lachen, mit Sicherheit auch was zum Nachdenken und ein ultra-fetter Sound. Das alles versprechen euch die neuen Stücke die wir (und wie soll‘s auch anders sein…) mit Eiern, Herz, Wille und Verstand vertont haben. 13 Songs, die eure Ohren, Herzen und den Verstand erweitern werden!“