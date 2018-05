Die Frankfurter Rocker V.E.R.S.U.S bringen am 8.6.2018 ihr erstes Album „Nur vom Feinsten“ via Boersma Records auf den Markt. Nachdem die Songs „Revolution“ und „Kann Will Werde“ bisher begeistert aufgenommen wurden, kann sich die Fangemeinde der Frankfurter Jungs nun endlich auf das komplette Album freuen. Zudem werden die vier Hessen das diesjährige G.O.N.D. Festival eröffnen!

Hier geht es zum Video:

Ich kann – ich will – ich werde! Genau dafür stehen V.E.R.S.U.S aus Frankfurt/Main. Sie wollen es wissen. Knallharter Rock mit Metal und Punk Attitüden, dazu deutsche Texte ohne Duselei. V.E.R.S.U.S ist neu, V.E.R.S.U.S ist geradeaus. Die vier Hessen haben sich zwar erst Anfang 2017 zusammen gefunden, doch die gnadenlose Power, die seither durch die Mainmetropole tobt, ist weithin über die Grenzen spürbar.

Hier wird nicht lange gefackelt, hier gibt es puren Rock von Leuten, die es wissen wollen und Vollgas geben. Die Texte von V.E.R.S.U.S regen zum Nachdenken an, sind dabei bisweilen ziemlich ironisch und verfügen über einen ordentlichen Spaßfaktor. Trotz aller Gesellschaftskritik darf auch mal gelacht werden. V.E.R.S.U.S lassen sich nicht in eine Schublade stecken – sie spielen einfach nur geilen Rock und sehen gut aus. Kaum eine andere Band legt ein dermaßen furioses Tempo vor. Mit ungeheurer Selbstverständlichkeit hauen uns die vier Hessen ihr Evangelium um die Ohren. Die Zeitrechnung von V.E.R.S.U.S beginnt jetzt. Der Albumtitel „Nur vom Feinsten“ ist Programm. Nicht mehr und schon gar nicht weniger. Punkt!

Sänger und Gitarrist Nils erklärt dazu: „Wir haben V.E.R.S.U.S im April 2017 gegründet und in wenig mehr als einem Jahr für ordentliche Furore in der deutschen Musikszene gesorgt! Manch einer bezeichnet uns als den Geheimtipp aus Frankfurt am Main, andere als „Osch sexy Bube“, die Boygroup der Rock Szene aus Deutschland. Wir selbst sagen: „V.E.R.S.U.S ist e verdammt gut Sach!“ Knall harter Rock mit Punk und Metall Attitüden, gepaart mit deutschen Texten. Kurz gesagt: V.E.R.S.U.S kann, Will und Wird euch noch mächtig einheizen und auch die unter euch, die sie noch nicht kennen von sich Überzügen!“

„Nur vom Feinsten“ Tour 2018

17. – 20.05.2018 SpreewaldRock Festival 2018, Brandenburg

26.05.2018 Weils Rockt Festival, Weilmünster

08.06.2018 CD-Releaseparty, Tiefengrund, Frankfurt

12.07.2018 G.O.N.D. Festival, Rieden, Kreuth

14.07.2018 Sommer Open Air MC Highlander, Lorsbach

11.08.2018 Ziegelei Open Air, Neu-Anspach

25.08.2018 Rock auf der Burg, Königstein

17.10.2018 Live im Spritzehaus, Frankfurt

