Vāmācāra: „Cosmic Fires: The Enlightenment Reversed“ erscheint am 29.04.2022

Das Debütalbum des musikalischen Ausnahmeprojekts Vāmācāra wird den Titel Cosmic Fires: The Enlightenment Reversed tragen und am 29. April über Black Sunset/MDD erscheinen! Die Band verbindet orientalische Musik mit westlichen Tonleitern, sowie fernöstliche,- mit abendländischer Philosophie. Stilistisch gleicht das Album einer Vereinigung von Black, Doom und Death Metal, die mit Psychedelic und Stoner Rock versetzt werden. Aufgenommen von Ali Orhan im Tonstudio SH in Kiel sowie von Jan Bzinkowski im Hear Studio in Warschau wurde das Ganze schließlich von Jörg Uken im Soundlodge Recordings gemixt und gemastert, welcher der Produktion einen passenden und eindrucksvollen Sound verliehen hat. Für einen musikalischen Eindruck wird es noch vor Album VÖ einen entsprechenden Videoclip geben. Stay tuned!

Links:

https://www.facebook.com/Vamacaraofficial

https://vamacara.bandcamp.com/