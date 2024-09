Visions Of Atlantis: spielen am 29.09.2024 im Das Bett in Frankfurt

Visions Of Atlantis präsentiert – Armada!

Visions Of Atlantis: „Im Herbst 2024 werden unsere Schiffe in ganz Europa die Segel für die größte Reise setzen, die wir je unternommen haben. Das Meer braut sich zusammen, die Luft ist voller Spannung, voller Hoffnung auf Ruhm, bereit, die letzte Schlacht zu schlagen. Unsere Rufe werden jahrhundertelang erklingen, die Ahnen werden unsere Melodien summen, die Texte werden in dieser neuen Welt, die wir schaffen, erzählt werden. Wir rufen alle Matrosen, Kameraden und Seeräuber aus allen Ecken und Winkeln auf, sich unserer Armada anzuschließen! Macht euch bereit für ein cineastisches Live-Musik-Erlebnis, eine Show, die so einzigartig ist, dass sie euch auf eine wundersame Reise über die sieben Weltmeere mitnehmen wird.“

Bands: Visions Of Atlantis, Illumishade, Seraina Telli

Datum: 27.09.2024

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: https://dasbett.reservix.de/p/reservix/event/2199866