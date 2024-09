Kilmister – Motörhead Tribute: spielen am 27.09.2024 im Das Bett in Frankfurt

We are Kilmister, and we play Motörhead – and more! Über 100 Konzerte hat die schweizer Band als Motörhead Tribute Trio bereits am Buckel, jetzt gibt es mehr! Mehr Musiker – Colin Hay und Joey Roxx teilen sich Lemmys Part, zwei absolute Maniacs, die Motörhead und Lemmy genauso lieben und verehren wie die beiden verbleibenden Members JP und Steve. Mehr Show – es gibt eine gehörige Portion Rock’n’Roll auf die Ohren und die Augen. Still stehen gibt es nicht, auf der Bühne nicht und auch davor werden alle mitgerissen. Mehr Songs – Lemmy und sein Umfeld haben nicht nur als Motörhead tolle Songs geliefert. Auch hier sind die Grenzen nach oben offen.

Vier erfahrene Musiker, die national und international schon tätig waren, legen mit ihrer Leidenschaft für Motörhead die Messlatte im Bereich der Tribute-Bands höher. Ihr bekommt genau das, wofür Motörhead steht – puren, lauten und dreckigen Rock’n’Roll, in your face!

Bands: Kilmister – Motörhead Tribute

Datum: 27.09.2024

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

Tickets: https://dasbett.reservix.de/p/reservix/event/2166882