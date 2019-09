Visions Of Atlantis – Wanderers

Artist: Visions Of Atlantis

Herkunft: Bruck an der Mur, Österreich

Album: Wanderers

Spiellänge: 53:30 Minuten

Genre: Symphonic Metal

Release: 30.08.19

Label: Napalm Records

Bandmitglieder:

Gesang – Clémentine Delauney, Michele Guaitoli

Gitarre – Christian Douscha

Bassgitarre – Herbert Glos

Schlagzeug – Thomas Caser

Tracklist:

Release My Symphony Heroes Of The Dawn Nothing Lasts Forever A Journey To Remember A Life Of Our Own To The Universe Into The Light The Silent Scream The Siren & The Sailor Wanderers At The End Of The World Bring The Storm In & Out Of Love

Schön, wenn man manchmal eine Band nach dem Cover entdeckt. So geschehen beim aktuellen Output Wanderers von Visions Of Atlantis, die mit ihrer exzellenten französischen Sängerin Clémentine Delauney und dem Zweitsänger Michele Guaitoli (der erst seit dem aktuellen Album dabei ist) durchaus zu bestechen wissen. Generell hat die Band ein absolutes Alleinstellungsmerkmal durch deren bevorzugte Duettstrukturen im Gesang. Klischeefrei kommt man dennoch fast nie ganz aus, so sei denn verschmerzt, dass die Songstrukturen oft voraussehbar sind. Heroes Of The Dawn ist dafür ein prima Beispiel, tolle Gesangsspuren, dafür mogelt man aber in der B-Note ein klein wenig, da man dies so in drölfzigfacher Version bereits im ganzen Genre gehört hat. Das ist verkraftbar, Clémentine Delauney rettet die Band in vielfacher Form durch ihr tolles Gesangstimbre. Mehr Dampf kommt mit A Journey To Remember, A Life Of Our Own und To The Universe auf, in denen man gerne bei den alten Stratovarius abguckt und dabei eine sehr gute Figur macht. Balladesk flötet Into The Light den Song The Silent Scream ein, der sich vor Genregrößen wie Nightwish und deren Album Imaginaerum überhaupt nicht verstecken muss, die im Prinzip mit identischen Mitteln wie Visions Of Atlantis arbeiten. Zum ständig präsenten Leitthema der Seefahrt dürfte der ungewöhnliche Song The Siren & The Sailor wie der Popo auf den Eimer passen, in dem wunderbar orientalische Rhythmen und tolle Soli die beiden Fronter vor sich herjagen. Dass dabei beinahe ein Musical als Ergebnis steht, liegt in der Natur der Sache, da die Band immer wieder ganz dicht zu dieser Schwelle hindriftet, was ich persönlich sehr geschmackvoll finde. Schmelzen darf man im Titelsong Wanderers, der als kleines Interlude zu At The End Of The World, dem dynamischen Bring The Storm und dem Rausschmeißer In & Out Of Love fungiert.

Tourdaten:

Special Guest for Freedom Call

04.10.19 SK – Kosice / Kasarne

08.10.19 DE – Hamburg / Knust

09.10.19 DE – Berlin / Musik & Frieden

10.10.19 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

11.10.19 CZ – Prague / Meet Factory

12.10.19 CZ – Zlin / Masters of Rock Cafe

13.10.19 HU – Budapest / Dürer Kert

16.10.19 DE – Cologne / Club Volta

17.10.19 DE – Stuttgart / clubCANN

18.10.19 DE – Erfurt / HsD

19.10.19 CH – Pratteln / Z7

20.10.19 DE – Bochum / Matrix



08.11.19 DE – Weissenhäuser Strand / Metal Hammer Paradise

09.11.19 DE – Jagstfeld / Lemmy’s Bar

23.11.19 AT – Graz / Ear Gazmic Winternights

Visions Of Atlantis – Wanderers Fazit Passables Album, mehr Killer, statt Filler. Dennoch ein gutes Album, mit dem ich die Band für mich entdeckt habe.



Anspieltipp: A Journey To Remember Dominik B. 6.5 Leser Bewertung 1 Bewertung 10 6.5 Punkte

